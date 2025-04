Jenna Ortega habla por primera vez sobre su salida de Scream

En una reciente entrevista para The Cut Magazine, la actriz de 22 años, Jenna Ortega, quien ha protagonizado películas como The Fallout, Beetlejuice 2, Miller's Girl, las últimas dos entregas de la saga slasher Scream, además de series populares como Merlina y You, habló por primer vez sobre su decisión sobre abandonar la franquicia de Scream .

Esta saga de películas slasher, es conocida por traer la “fórmula” típica de las películas de terror, con las “reglas” establecidas en películas como Halloween, Terror en la Calle 13, La Masacre en Texas, etc., dándoles un giro cada cierto tiempo; y fue en 2022 cuando regresó a las pantallas, tras 12 años de la última entrega, Scream 4. En este punto, la franquicia se “reinició” presentando diferentes protagonistas y una propuesta completamente nueva.

Tanto Scream V como Scream VI (2023), son protagonizadas por Jenna Ortega y Melissa Barrera, quienes dan vida a Tara y Sam Carpenter, dos hermanas que tienen que sobrevivir a las constantes amenazas de Ghostface, el entrañable asesino de la saga que en cada película es alguien diferente.

Al ser una franquicia, se esperaba que las nuevas películas de esta saga fueran protagonizadas por las hermanas Carpernter y sus amigos supervivientes. Sin embargo, a finales del 2023, la productora Spyglass Media Group anunció el despido de Melissa Barrera, quien ya no estaría participando en la séptima entrega de Scream por sus comentarios en apoyo a Palestina, sobre la guerra entre Israel y Hamás en su cuenta de Instagram.

Un día después de la noticia, se supo que Jenna Ortega también dejaba la película: "No tuvo nada que ver con el salario ni la programación", dijo la actriz, ya que se especulaba que, debido a su popularidad como actriz, no tenía tiempo de rodar Scream VII, o que estaba exigiendo mayores cantidades de dinero para participar.

Además de las actrices, los directores Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin también salieron de la película, "lo de Melissa estaba sucediendo, y todo se estaba desmoronando", explica la actriz. “Si Scream VII no iba a contar con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no me pareció la decisión correcta para mi carrera en ese momento ”.

La salida de la franquicia de ambas actrices, fue un golpe duro para los fans de Scream, ya que su reinicio marcó un precedente dentro de las sagas de terror, y los personajes de ambas fueron muy bien recibido por el público. Asimismo, muchas personas creen que el despido de Barrera fue injustificado, ya que ella únicamente expresó su apoyo hacia el pueblo palestino, que desde el 2023 se encuentra envuelto en un conflicto con Israel.

