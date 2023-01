Después de estrenarse el año pasado en el servicio de streaming Star+, la serie El Repatriado llega este miércoles 4 de enero a la plataforma de streaming de entretenimiento familiar Disney+.

La historia protagonizada por Ricardo Abarca, narra la vida de Leonel, quien crece en Estados Unidos creyendo que Roberto es su padre biológico y, aunque no está seguro de sus orígenes y no habla español, constantemente tiene pesadillas que involucran la frontera con México y una mujer a la que no puede recordar.

Sin embargo, no se hace preguntas: Su vida es buena, tiene una excelente relación con sus padres, una novia, amistades y un futuro más que prometedor como boxeador. Lo que desconoce es que esto está a punto de cambiar radicalmente por una traición.

El día de una pelea muy importante, Leonel es arrestado y deportado a Matamoros como inmigrante ilegal, sin la oportunidad de comprobar que es un ciudadano americano. El destino lo lleva a un barrio pintoresco de la Ciudad de México, donde tendrá que confrontar sus ideas, sobrevivir, redescubrir sus raíces, develar misterios, romper prejuicios, aprender el idioma, adaptarse a un nuevo estilo de vida, hacer nuevas amistades y darse la oportunidad del verdadero amor, sin dejar de lado su sueño boxístico y la urgencia de regresar al que, hasta ese momento, considera su país.

