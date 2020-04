Disfruta de una buena "playlist"

Conforme pasan los días, el brote de coronavirus parece extenderse de manera gradual y es por esa razón que todos debemos hacer el máximo esfuerzo por permanecer aislados en casa para evitar que siga creciendo el número de contagios. Y sin lugar a dudas, para estos días de cuarentena la música puede ser un elemento esencial para combatir el estrés y el aburrimiento, pues además de cumplir una función vital en el desarrollo cognitivo del ser humano, las melodías musicales tienen otras funciones como el entretenimiento, ambientación, comunicación y diversión.

En esta ocasión te presentamos algunas listas de música que ha creado la aplicación de Spotify para que puedas pasar un rato más ameno en tu propio hogar, o bien puedas elegir algunas de esas canciones para agregarlas a tu carpeta musical y disfrutes de ellas mientras realizas otras actividades durante la cuarentena, ya sea trabajar, reordenar tu casa o simple y sencillamente para relajarte y divertirte en compañía de toda tu familia.

Rock FM “10 años de rock”

Esta lista (Rock FM 10 AÑOS DE ROCK) como su nombre lo dice, va dirigida especialmente para todos aquellos amantes de este género musical y estos días de cuarentena pueden ser una magnífica oportunidad para volver a escuchar a las grandes leyendas del rock, pues en ocasiones la rutina diaria de trabajo nos impide darnos un tiempo para disfrutar de ello.

Pero como los clásicos nunca pasan de moda, te recomendamos esta lista para recordar viejas glorias con los mejores exponentes del género.

Música para trabajar

Estos días de cuarentena han significado para muchas personas un cambio muy drástico en sus rutinas diarias de trabajo, pues si bien algunos continúan ejerciendo sus labores en el mismo lugar y sin grandes cambios por cuestiones económicas, algunos otros han tenido que trasladar su oficina de trabajo hasta su propio hogar para acatar las medidas preventivas de aislamiento. Es por ello que Spotify pone a su alcance esta lista musical donde podrás encontrar canciones alegres, divertidas y llenas de ritmo, con las cuales podrías pasar un momento más ameno en tu casa mientras realizas tu trabajo.

Música de fiesta

Una de las medidas preventivas para combatir el brote del coronavirus es evitar las grandes aglomeraciones como lo son los conciertos, las fiestas y cualquier tipo de reunión que concentre a muchas personas en un espacio reducido; sin embargo, eso no significa que no te puedas divertir desde tu casa como si realmente estuvieras de fiesta, pues con esta lista musical podrías pasar un momento agradable en tu hogar, seguir en calor con las distintas canciones y estar en ritmo para los verdaderos bailes que tendrás cuando todo regrese a la normalidad.

Disney favorites

Estar en casa significa pasar más tiempo con toda la familia y compartir más experiencias de diversión con niñas y niños. Es por ello que Spotify ha creado esta lista musical con diferentes melodías de las mejores películas infantiles, con las cuales tú y los más pequeños podrían pasar un momento de diversión desde su propio hogar, ya sea bailando, cantando o incluso reviviendo y recordando su infancia con las canciones de dichas cintas.

Crea tu lista

Si las propuestas anteriores y las demás listas musicales que ofrecen Spotify y otras aplicaciones no son de tu gusto, es momento de empezar a crear y reorganizar tus propias carpetas. Si eres usuario de alguna aplicación, revisa qué tipo de canciones puedes agregar a tu listado para amenizar tu tiempo en casa y asimismo también puedes eliminar aquellas que ya no sean de tu agrado para evitar la monotonía musical. Si escuchas música desde tu teléfono, puedes hacer exactamente lo mismo: prescindir de aquellas melodías que no escuchas y descargar piezas nuevas que te ayuden a combatir el aburrimiento y pasar un momento más ameno mientras trabajas o te diviertes con la familia.