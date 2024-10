Este jueves 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental , con el objetivo de crear conciencia sobre este tema en todo el mundo, y movilizar esfuerzos en apoyo de la causa.

Selena Gómez es una de las celebridades más abiertas sobre este tema, pues ella misma ha expuesto en múltiples ocasiones sus propias luchas con la salud mental.

En 2020, la cantante, actriz y productora confirmó su diagnóstico de trastorno bipolar , en el documental “My Mind & Me” de Apple TV+. En el documental, Selena habla de cómo sufría episodios de psicosis en 2018, lo que la llevó a ingresar en un centro de rehabilitación para tratar su salud mental.

Selena ha dicho que se siente liberada de hablar de su trastorno bipolar y que no se avergüenza de él. También ha compartido que, cuando le diagnosticaron, tuvo miedo de lo que la gente pensaría y de que no le ofrecieran trabajo. Sin embargo, ahora entiende que es importante pararse y reflexionar cuando no se está bien.

Es por esto que Selena realizó un convenio con “Sephora”, una cadena de tiendas de cosméticos y productos de cuidado personal, para donar los beneficios de la venta de los productos de “Rare Beauty”, su marca de maquillaje, a la fundación “Rare Impact Fund”.

Esta fundación, es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar el acceso de la juventud a servicios y educación relacionados con la salud mental , que fue creada por la actriz y cantante.

Con la campaña “Make a Rare Impact”, los productos de Rare Beauty que se vendan este jueves 10 de octubre en Sephora, donará el 100% a la fundación de Gómez, tanto de los vendidos en las tiendas físicas, como en línea.

“Creamos la ”Rare Impact Fund" antes de crear ningún producto, y es tan gratificante ver cómo se ha convertido en un recurso para la gente cuando llegan a nuestra comunidad y buscan ayuda. Estoy realmente agradecida. Eso es por lo que lo hago", compartió Gómez en una reciente entrevista.

