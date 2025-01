Desde el comienzo del 2025, en redes sociales comenzaron a circular múltiples imágenes del gran auge que tuvieron las roscas de Día de Reyes de Costco en México , las cuales mostraron desde las impactantes aglomeraciones dentro de las tiendas, las largas filas para pagar, disputas, la misión por comprar la mayor cantidad de roscas en el club de costos fue tomada por los revendedores.

Con el propósito de generar desabastecimiento de este pan antes del pasado lunes 06 de enero para después vender este tradicional producto a precios exagerados y así obtener una buena ganancia por su inversión, el nombre de la famosa tienda ha venido apareciendo en varios memes y videos virales durante esta temporada.

No obstante, no todos los revendedores pudieron disfrutar de una buena venta de roscas en la jornada de Día de Reyes, pues en un grupo de Facebook causó revuelo una publicación anónima de una revendedora que “remataba” las codiciadas Roscas de Reyes de Costco, solicitando apoyo para terminar su producto, mencionando que no había vendido ni la mitad de su inversión inicial.

Revendedora de roscas de Costco invierte el aguinaldo de su marido y no se le venden

En un grupo de Facebook que está dedicado a la compra y venta de gran variedad de productos, una mujer identificada como Xasely, explicó que ella y su esposo ahorraron su aguinaldo con el propósito de comprar roscas de Costco esta temporada y revenderlas para duplicar ese dinero , así con las ganancias podrían costear unas vacaciones en la playa.

De acuerdo con lo explicado por la mujer, la pareja compró un total de 300 roscas de Reyes, de las cuales sólo había vendido 35. Lo que más llama la atención en su publicación, fue que resaltó el mérito del trabajo de los revendedores en beneficio de los compradores:

“Yo soy la que tiene credencial de Costco, tú no. Yo hago las filas para comprar, tú no. Además hago espacio para guardarlas” , escribió en la publicación.

La revendedora de roscas de Costco compartió en redes sociales el "remate" de los panecillos de Día de Reyes que no logró vender. FACEBOOK

Sumado a esto, debido a las bajas ventas que tuvo, esta revendedora ofreció un precio “de remate” al dejar cada Rosca de Reyes en un costo de mil 200 pesos, motivo por el cual provocó decenas de críticas.

“Y si se remate estaban en 1200, ¿en cuánto estaban antes de eso?”,

“Cómo que no va a Tulum”,

“Para comer pan duro a 1200 bolas?? no gracias, mejor me trago el bolillo que quedó de año nuevo”,

“Por andar de hambreados”; fueron algunos de los comentarios en la publicación.

