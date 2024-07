Día Mundial del Rock: ¿Cuál es el panorama en México?

Ayer se celebró el Día Mundial del Rock; este género en México ha pasado por distintas etapas a lo largo de la historia desde que a finales de los años 60 el género comenzará a consolidarse con bandas como los Teen Tops, El Tri (en aquel momento Three Souls in my mind’s) pasando por bandas como La revolución de Emiliano Zapata, entre otras.

El auge más importante del rock en español se vivió en la década de 1980 en México con bandas como Caifanes, o Maná, y en argentina con bandas como Soda Stereo, que fueron predecesores de músicos como Charly García, Fito Paez o Luis Alberto Spinetta.

La consolidación vino para bandas como Café Tacvba en los años 90, todo esto después de una época de censura y estigmatización del género en el país. La realidad es que el rock era un género masivo, y así comenzaron a tomar fuerza los festivales como el Vive Latino, que perdura hasta el día de hoy.

Eventos que en la actualidad siguen teniendo una respuesta multitudinaria, y que se han expandido incluso a festivales como el Corona Capital, que trae consigo propuestas también de rock internacional.

En décadas recientes, el rock tomó influencias de otros géneros como el Hip Hop, dando origen a grupos como Molotov, y también comenzaron a proliferar bandas de corte alternativo como Zoé, que además comenzaron a incluir sonidos de la música electrónica.

Austin TV, Little Jesús, Bengala fueron en su momento bandas emergentes que comenzaron a portar la bandera del rock alternativo, que han influenciado a otros grupos de la actualidad al igual que Zoé.

Y aunque pareciera que en México no existen bandas que han heredado la representatividad del género, existen grupos que están ganando reconocimiento en la escena musical.

1. Camilo Séptimo: Con un estilo que mezcla el rock con tintes electrónicos, esta banda ha capturado la atención con sus letras introspectivas. 1.2 Millones de oyentes mensuales en Spotify.

2. Siddhartha: Con una carrera sólida, sigue siendo un referente en la escena emergente del rock mexicano. 2.9 millones de oyentes mensuales.

3. Technicolor Fabrics: Con un sonido indie rock y melodías pegajosas, esta banda ha ido ganando seguidores en todo el país. 617 mil oyentes mensuales.

4. Vaya Futuro: Con un enfoque experimental y un sonido que mezcla varios géneros, esta banda ha llamado la atención por su originalidad y es una de las bandas emergentes de la actualidad. 3 mil oyentes mensuales.

5. Serbia: Esta banda de rock alternativo ha ganado popularidad con su sonido enérgico y letras contundentes. 123 mil oyentes mensuales.

6. Costera: Con un estilo que mezcla el rock alternativo y el pop, esta banda ha logrado posicionarse en la escena emergente con letras emotivas. 66 mil oyentes mensuales.

7. The Guadaloops: Fusionan rock con hip-hop y otros géneros, que los ha hecho tener presencia en la escena musical nacional. 103 mil oyentes mensuales.

8. Odisseo: Con un sonido que busca rememorar el rock de los años 80 y 90, esta banda ha logrado un buen número de seguidores gracias a sus letras nostálgicas. 945 mil oyentes mensuales.

Los nuevos retos

La transición de formatos físicos a digitales, con la aparición de plataformas como YouTube, Spotify y Bandcamp cambió la manera en que se descubre y consume la música. Las bandas han tenido que adaptarse a una nueva era digital, enfocándose en las redes sociales y la distribución en línea para llegar a su audiencia, donde no siempre logran ser escuchadas las bandas emergentes, y se generan pocas ganancias en comparación con el formato físico, tanto para nuevas como viejas bandas (sólo un centavo por reproducción en streaming, según Sergio Arau).

Espacios en la ciudad que apoyan la escena del rock

C3 Stage: Este foro en Guadalajara es uno de los más importantes para la música en vivo en la ciudad, presentando tanto a bandas emergentes como a artistas reconocidos.

Foro Independencia: Otro espacio clave en Guadalajara, conocido por su apoyo a la escena independiente y emergente.