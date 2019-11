"Detrás de la montaña", una historia de confrontación y abandono

La película dirigida por David R. Romay, y coproducida por Filmadora Nacional y Los Güeros Films, “Detrás de la montaña”, se estrena hoy en cartelera nacional luego de su recorrido por festivales de cine. En el de Guadalajara por ejemplo, en la edición 34 del FICG, la cinta se hizo acreedora al Premio Guerrero de la Prensa a mejor largometraje de ficción y el Premio Mezcal a mejor actor para Benny Emmanuel, quien comparte en entrevista cómo fue adentrarse al universo de la confrontación a través de este proyecto fílmico.

“Esta es una historia muy cruda, se cuenta la búsqueda y perdón de un joven que culpa de su desdicha, miseria y todo lo que le pasa en la vida, a su papá, porque el día que nace este joven a quien yo interpreto, su padre lo abandona. Entonces, eso repercute negativamente en su vida. Y su motivación es buscarlo para confrontarlo, necesita tener respuestas, necesita saber lo lógico: ¿por qué se fue? Necesita encontrar sus orígenes para empezar a entender su futuro”.

“Miguel” es un joven solitario, trabaja en un escritorio público, cuida de su madre y sueña con el amor de “Carmela”, una de sus clientas habituales. La muerte de su madre lo obliga a enfrentarse a su pasado y tomar esta decisión de buscar a su papá. “Lo chido de ‘Detrás de la montaña’ es que es una película muy universal, cualquier persona se puede identificar porque creo que el problema del abandono paternal a veces está muy latente”.

Sobre el reto que significó darle vida a este personaje, dice Benny que para él fue interesante y divertido a la vez, “porque en ese sentido yo no tengo un ‘daddy issues’, curiosamente me acerqué a casos de personas que crecen con el abandono paternal y sí es muy complicado ver la manera en la que ellos ven la vida en ese sentido, a partir de esa experiencia, hay gente que tiene interés por conocer a la persona que les dio la vida y hay quienes no tienen interés absoluto en conocerlos porque creen que es una traición el haberlos abandonado, que es una cobardía; pero la realidad, el abandono paternal sí es algo que existe. Para mí fue interesante porque tenía que entender los problemas del personaje para poder empatizar con él”.

El 2019 fue un buen año para Benny Emmanuel, esta película tuvo su estreno internacional en Shanghái. Ganó el premio Ariel como revelación actoral por la cinta “De la infancia” de Carlos Carrera, previamente el Mezcal en el FICG por “Detrás de la montaña”. También estrenó la cinta “Chicuarotes” que dirigió Gael García y estrenó en Netflix las series “Historia de un crimen: Colosio” y “Yankee”: “Fue un año positivo, tuve la oportunidad de dar a conocer mi trabajo en series, demostré que puedo hacer diferentes personajes, y eso también es muy importante”. En 2020 estrenará “Cosas imposibles”, una película de Ernesto Contreras. “Detrás de la montaña” también se verá en enero en la Cineteca Nacional.

¿Dónde la puedo ver?

Citicinemas Iconia a las 18:10 horas y 22:20 horas.