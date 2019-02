Denigra a Yalitza; luego se arrepiente

Dicen que “Por la boca muere el pez” y eso es justo lo que le ocurrió al actor Sergio Goyri, a quien se le ve y escucha en un video ofender a la actriz y educadora, Yalitza Aparicio.

Los desafortunados hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero durante una comida que sostuvo el villano de las telenovelas junto a su pareja, la empresaria Lupita Arreola, y los actores Raúl Reinoso, Gilberto y Verónica de Anda e Isaura Espinoza.

Durante dicha reunión, Lupita Arreola filmó un video, que posteriormente compartió en su cuenta de Instagram, en el que se escucha a Goyri decir:

“Que vengan a nominar a una ‘pin… india’ que dice ‘sí señor, no señor’, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar es una cosa...”

Cabe señalar que en dicho material, la actriz Isaura Espinoza también opina sobre el trabajo de Aparicio, y considera que las nominaciones (a Yalitza y a Marina de Tavira) son exageradas.

Seguido de esto, muchos de los presentes se expresan diciendo que (las nominaciones a dichas actrices) son un error: “Yo creo que están para premio, pero no para Mejor actriz… Ni ella ni Marina”, señala Isaura Espinoza, quien es seguida de Goyri al asegurar que “el único que se merece -nominación al Oscar- es el de director (Alfonso Cuarón)”.

La creatividad ante el insulto estuvo presente, tal y como lo vemos en este meme. ESPECIAL

Posteriormente, vuelve a aparecer a cuadro Lupita haciendo mención de todos los que se encontraban presentes en la reunión para celebrar “El día del amor y la amistad” y mandándole saludos a sus seguidores.

Esta no es la primera ocasión en la que Yalitza se enfrenta a comentarios racistas, pues también fue criticada por una conductora de Monterrey de nombre Elsa Burgos, quien se refirió a la originaria de Oaxaca como “una sirvienta”: “Díganme, ¿les parece espectacular la actuación de Yalitza para el Oscar? ¡Ella no actuó! ¡Ella así es! Así, habla, así se conduce… ¡Como Cleo!”.

“Fue sin dolo”

Ante la lluvia de críticas que recibió el actor, Goyri publicó un video en su cuenta de Instagram, a través del cual ofreció una disculpa a Yalitza Aparicio y señaló que asume su responsabilidad por los comentarios desacertados que realizó.

“Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad por el comentario desacertado de mi parte… Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo de mi parte, le pido una gran disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más. Para mí es un honor que un mexicano esté nominado al Oscar… Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso. Yo no tengo derecho y le pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario; fue sin ningún dolo… Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos y una disculpa muy grande… Estoy muy avergonzado”, concluyó.

¿Quién es Sergio Goyri?

Sergio Goyri Pérez es un actor originario de Puebla; ha participado en 24 telenovelas, 144 películas como actor, en 14 cintas como director y ha escrito los guiones de siete filmes.