Demián Bichir dedica emotivo mensaje a su ex esposa, Stefanie Sherk

Demián Bichir escribió un emotivo mensaje sobre lo mucho que extraña a su difunta esposa, Stefanie Sherk, quien se suicidó el pasado 20 de abril.

Bichir posteó una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a la actriz, ambos sonriendo con su mascota, un pequeño perrito.

La instantánea acompaña al sentido mensaje en el que Demian confiesa lo mucho que extraña a Stefanie.

"En cada hora de este amanecer eterno, he sentido tu mano sosteniendo la mía, he visto tus brazos extendidos extendiéndose para sostener mi cara exhausta en tus manos curativas. En mis momentos más solitarios, donde ningún sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo guiando los míos. Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiadas noches en días alegres. Es tu nombre el que me rescata de mis horas más oscuras. Tu nombre de amor y gracia real. Tu nombre que siempre puedo decir para rezar en voz alta hasta que solo la felicidad reine nuevamente. Hasta que vea ese rayo cegador saliendo directamente de tu alma, para siempre puro, para siempre amado, para siempre viviendo en un lugar tan tranquilo, tan brillante donde tú y yo nunca más volveremos a estar separados. TE EXTRAÑO PROFUNDAMENTE, STEFANIE SHERK", se lee.

Cuando Sherk murió, el actor mexicano informó la fatal noticia a través de sus redes sociales, donde en un primer momento sólo detalló que su esposa había partido en paz.

"Queridos amigos, A nombre de la familia Sherk y la familia Bichir Nájera, con un dolor indescriptible, les informo que nuestra hermosa Stefanie Sherk, mi amada esposa, falleció en completa paz, el pasado 20 de Abril del año en curso. Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor".

El reporte forense indicó que falleció debido a una encefalopatía anóxica, afección causada cuando el tejido cerebral está privado de oxígeno, asfixia y ahogamiento.

El portal "The Blast" aseguró entonces que el 12 de abril fue el actor quien descubrió el cuerpo de su pareja al fondo de la alberca de la casa, al parecer ella provocó que su cuerpo no flotara.

Sherk fue trasladada a un hospital, donde murió el día 20. Bichir y Sherk trabajaron juntos en la película "Un Cuento de circo & A Love Song", así como en la serie "The Bridge" y la cinta de terror "Grudge".

AC