Deftones ofrecerá concierto virtual por cuarentena

La banda estadounidense Deftones, poco se ha pronunciado respecto a la pandemia por COVID-19 hasta ahora, pues ya es oficial que dará una serie de sesiones musicales a partir de este viernes, informaron en redes sociales.

En Instagram el baterista Abe Cunningham, se encargó de dar un aviso a sus seguidores y adelantó que la primera transmisión de música será por parte del DJ y tecladista de la banda Frank Delgado quien tocará un set especial a través de la plataforma Twitch a las 22:00 horas, tiempo de México.

Asimismo, la publicación sirvió para que el músico comunicará el status del nuevo álbum que viene en camino de los originarios de Sacramento, California, el cual vería la luz después de Gore de 2016, de acuerdo con Cunningham, aprovecharán el aislamiento para seguir trabajando en el próximo material ya que se esperaba en la primera mitad de 2020.

Hasta ahora, el anuncio de Abe no revela más detalles sobre las siguientes transmisiones, sin embargo, podría haber una participación en solitario de su líder y vocalista Chino Moreno, quien gusta de las tornamesas o bien, una sesión acústica de los éxitos de la agrupación como Digital Bath, Be Quiet And Drive, Change, Cherry Waves, entre otras.

jb