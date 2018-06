Definitivamente... ¡“A ti te quería encontrar”!

“Diego” (Erick Elías), a tan sólo unas semanas de su boda con “Julia” (Paulette Hernández), la novia perfecta, es obligado por su padre a remodelar un hotel que destruyó en su descontrolada despedida de soltero. Ahí conoce a “Lu” (Eréndira Ibarra), la gerente del hotel, una mujer libre, audaz y hermosa; el tipo de mujer que te hace voltear tu vida de cabeza. “Lu” hará que “Diego” se confronte consigo mismo y tome, por primera vez, el control de su vida.

Esta es la historia que aborda la cinta “A ti te quería encontrar” del director Javier Colinas, quien nos habla en entrevista cómo fue el proceso creativo de este filme que llegará el viernes a la cartelera y que promete provocar más de un suspiro.

— ¿Cuál es el eje de “A ti te quería encontrar”?

— La cinta habla sobre lo fácil que resulta caer en ciertos paradigmas de vida: a tal edad ya debes estar casado, a tal edad ya debes tener hijos... Todavía hay presión social y familiar en muchos núcleos. La película es la historia de un hombre en una burbuja perfecta, con la novia ideal de toda la vida, con toda su existencia ya armada; pero de pronto conoce a alguien y eso lo sacude desde la raíz. Es ese conflicto clásico cuando sentimos que vamos en contra de todo el mundo, porque algo dentro nos dice que debemos ir en la dirección opuesta.

— ¿Desde el origen hubo la idea de aterrizar en salas de cine de manera ambiciosa?

— El distribuidor se subió desde que estábamos en la mesa de edición. Pero ya teníamos propuestas desde que cerramos el elenco. El reparto llamó la atención de muchos. Pero algo que yo pedía era que no nos distribuyeran sólo por el elenco, sino que realmente los distribuidores vieran de qué va la película, cómo está contada. Siento que es una película alejada de lo convencional. Sí, es una comedia romántica, pero hay un acercamiento hacia la parte creativa que no es convencional ni en la foto, ni en los movimientos de cámara, ni la narrativa visual. Con un corte armado fue que Diamond Films la vio, le gustó y le entró.

— ¿Cómo fue el arco creativo del proyecto?

— A mí me invitaron a la película en enero de 2016. Leí el guion, me encantó la historia, pedí trabajar con la guionista (Tamara Argamasilla) hasta que tuvimos un guion que me funcionaba totalmente. Eso fue por ahí de mayo de 2016. Con ese guion iniciamos la preproducción. Fue un proceso que no se sintió pesado, aunque fue largo.



— ¿Trabajas con referencias específicas? ¿Te remites a otras películas o autores?

— No soy un director muy referencial. Trabajé esta película con un director de foto que ya conocía y es talentosísimo: Carlos Hidalgo. Él me decía “veamos pelis”. Y yo le decía: “no, no quiero que veamos pelis, vamos a trabajar en esta peli y ya”. Esta es una película que tiene sus particularidades. Yo quería retratar la Ciudad de México como yo la siento, soy un enamorado de mi ciudad. Me gusta mucho, la disfruto mucho. Más bien fue un proceso de recorrer y caminar la ciudad con Carlos Hidalgo y decir: “para mí esta es la esencia de esto y de aquello”.

En la película tenemos un triángulo amoroso. Como consecuencia, hicimos dos lenguajes visuales establecidos: uno dentro de ese mundo cuadrado, aparentemente perfecto, que es el mundo de Erick; y otro en el mundo de Eréndira, que es un lugar libre, que fluye, que se deja llevar. La magia pasó cuando chocamos esos dos mundos.

— ¿Qué clase de experiencia tendrá el espectador cuando se siente en el cine a ver “A ti te quería encontrar”?

— Es una película honesta y que toca un conflicto muy moderno. Eso la hace única. Eso le va a dar una experiencia especial al espectador. No es una fórmula de “aquí tiene que pasar esto y aquí esto otro”. De hecho, es un poco ‘anti-fórmula’, pero que logra conectar con el espectador porque es honesta. Te entrega sentimientos actuales. El conflicto de nuestros personajes, que tiene que ver con su libertad, es muy relevante hoy en día. Esta idea de que “venimos a este mundo a ser felices” suena sencilla, pero no es tan fácil. No es fácil decirle a tu familia “’yo sé lo que quiero para mí”. Seguir tus sueños implica mucho enfrentamiento y creo que “A ti te quería encontrar” aborda esto de forma particular y única.

— Me da la impresión que esta película es una comedia romántica que no trivializa el amor...

— Seguramente habrá gente que diga que sí. Y también va a haber gente que diga que estoy fomentando la cultura del cuerno. Pero la película no va por ahí. Se trata de un conflicto humano. Y eso impacta en lo profundo. No sé si trivializa o no el amor, pero lo que sí sé es que para mí no es tanto una comedia romántica, porque no es tan chistosa. Hay momentos de humor, de risa, pero realmente la cinta está bordada con un conflicto interno fuerte. Lo mejor que puedo decir es que siento que es una película sobre un conflicto moderno.

