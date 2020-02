Darío Ripoll, lo querrás tener de vecino

La comedia llegó con fuerza a la vida de Darío Ripoll, quien desde hace 15 años integró a su carrera uno de los proyectos que se han consagrado en la televisión mexicana: “Vecinos”, serie impulsada por Televisa que llega a su séptima temporada con más ingenio.

Darío Ripoll resalta que si bien nunca dudó del potencial que este proyecto propuso desde su temporada debut, el carisma de sus personajes permitió dar un nuevo empuje a la comedia mexicana y poner sobre la mesa temas cotidianos como la convivencia entre vecinos desde una perspectiva relajada y llena de humor blanco con el objetivo de reunir nuevamente a las familias cada tarde.

Dando vida al oficinista “Luis”, Darío Ripoll se ha asombrado de la aceptación que el público le manifiesta al identificarse con las aventuras de este personaje que comparte las dificultades que implica compartir el mismo techo con un amigo y cómo un hombre exitoso se enfrenta a los desdenes del amor, por ejemplo.

“Estamos entusiasmados, muy felices. Cerraremos muchos cabos sueltos que quedaron pendientes en la sexta temporada como la boda de ‘Luis’ y ‘Silvia’ (Mayrín Villanueva), el regreso de ‘Frankie Rivers’ (César Bono) y ‘Vanessa’ (Roxana Castellanos), veremos muchas sorpresas y muchos actores invitados”, explica Darío Ripoll al reconocer el gran equipo que ha hecho con otros íconos de la comedia como Macaria, Lalo España, Octavio Ocaña, Manuel “El flaco” Ibáñez y Danny Perea, por ejemplo.

“Mi primer acercamiento con este proyecto fue con Eugenio Derbez —su creador—, yo estaba en el musical ‘Chicago’ y me dijo que le gustaba mi trabajo, que algún día le gustaría trabajar conmigo, que él tenía algo en mente y años después me llamó, me platicó de este proyecto, hicimos el capítulo piloto”, recuerda Darío resaltando la visión de los productores, directores y creativos como Elías Solorio, quien también se sumó al proyecto desde el principio.

“Sabíamos que estábamos haciendo algo importante, pero nunca me imaginé que este programa iba a durar tanto tiempo, ni en sueños lo veía, que serían varias las generaciones que están disfrutando esto incluso en las repeticiones”, señala al hacer hincapié en la audiencia que también han capturado más allá de la transmisión por televisión, pues “Vecinos” fue reconocido con la insignia de “YouTube Rewind” de 2019, al ser uno de los contenidos más buscados en la plataforma.

Sin estancarse

Con 25 años de carrera en el mundo de los espectáculos, Darío Ripoll expresa no querer encasillarse en un solo personaje, por lo que siempre está a la búsqueda de proyectos alternos que le permitan exhibir sus habilidades camaleónicas tanto en teatro como en cine con temáticas más sociales, aunque la comedia siempre tendrá un espacio privilegiado en sus prioridades.

“Siempre he sido muy chistoso desde niño, me gusta hacer bromas, me gusta el humor ácido y negro. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes maestros de la comedia como Eugenio Derbez, ‘El flaco’ Ibáñez, Héctor Suárez, de aprender de ellos y eso me ha ayudado a manejarme, porque no es fácil hacer reír y menos honestamente. La comedia se tiene que tomar en serio”.

A la par que “Vecinos” desglosa su nueva temporada y prepara una octava, Darío Ripoll alista otros proyectos escénicos para debutar como productor en la obra “Fronteras”, junto a Luis Fernando Peña (“Amarte duele”).

“Es una obra argentina que ha viajado por muchas ciudades como Nueva York, París, Sao Paulo y Buenos Aires, y ahora la traemos a México. Estamos trabajando con todo el equipo para poderla estrenar a mitad de este año. Esta obra habla sobre la migración en un lenguaje de humor, por lo que se van a reír y reflexionar mucho”, detalla Ripoll.

El cine también se integra a su agenda con dos películas, una es “Matando cabos 2”, en donde interpretará a un personaje bastante oscuro y siniestro, así como “Mexzombies” de Chava Cartas (“Mirreyes VS Godínez”), que apostará por un concepto más gore y de humor negro.