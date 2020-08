Dante Spinetta está de estreno; alista show digital

La música hace magia en cualquier lugar, y eso ya lo comprobó Dante Spinetta, quien grabó en vivo su más reciente proyecto sonoro “Niguiri Sessions”, en un restaurante de sushi, en febrero pasado, en Buenos Aires; esto, antes de la pandemia. En este material se incluyen temas de los cuatro álbumes solistas de Dante, su sencillo “Perdidos en el paraíso” y un tema inédito llamado “Funk warrior”.

“Niguiri Sessions” ya se encuentra disponible en todas las plataformas y también contiene un tracklist que incluye “Soltar” y la participación especial de Julieta Rada en “Olvídalo”.

“Este es un álbum que era un proyecto audiovisual, la idea era registrar lo que estaba pasando con la banda en el tour, en los shows en vivo y se me ocurrió —un poco inspirado en los ‘tiny desk’— hacer un concierto en un lugar diferente, estaba comiendo en este restaurante, Naré, es un lugar chiquitito, pero no sabía si íbamos a entrar físicamente porque somos muchos, unos días después fue mi ingeniero de sonido a checar qué onda, y sí, podíamos entrar todos juntitos, apretados... Y lo grabamos. Son canciones de mis cuatro álbumes solista, la idea era traer estos temas al sonido de ahora”.

Con la pandemia se convirtió en un contenido que le permitió tener más cercanía con la gente, en Spotify y Apple Music el contenido es uno solo, pero en YouTube está dividido el proyecto en parte uno y parte dos. La esencia de “Niguiri Sessions” se trasladará a un show digital en vivo con venta de boletos el próximo 10 de septiembre.

“Es algo nuevo para mí, va a estar buenísimo, tocaré en el Movistar Arena, con un sonido muy bueno y no solo tocaremos las ‘Niguiri Sessions’, también otras canciones, es acercarme a la gente con la música, porque ésta tiene ese poder de cruzar fronteras y atravesar las pantallas y tocar los corazones más allá de la distancia, es un golpe de energía súper poderoso volver a juntarme con mi banda para tocar”.

Dante compartió también que la música es una experimentación constante y que él ha abrazado las nuevas tendencias sin perder su sello. “Buenos Aires es una ciudad que se va moviendo, van cambiando los sonidos, pero tiene esa misma intensidad, hay una liga nueva de artistas urbanos increíbles que están abriendo puertas diferentes a las que fuimos abriendo todos los anteriores, yo sigo aprendiendo, tanto de los nuevos artistas como de los grandes. La movida urbana de Argentina hoy está en los barrios, como el trap y la cumbia. No creo tanto en el concepto de géneros, creo más en la libertad del arte en la música”.

Preparan documental sobre Illya Kuryaki and the Valderramas

Dante, quien fue pieza clave de Illya Kuryaki and the Valderramas, comparte que está en desarrollo la idea de un documental sobre la banda: “Estamos en eso, empezando a planearlo, pero no sabemos cuándo va a salir, pueden pasar años, porque es mucho trabajo de recopilación, pero ya todo el material que estuvimos viendo es increíble, y si bien Illya Kuryaki no es una banda que va a volver por ahora, creo que el documental también rectifica un montón de cosas históricas que está buenísimo que queden plasmadas, calculo que en los próximos años lo vamos a ver, pero todavía no hay como una fecha, pero va a estar fuerte el documental, prometemos que va a estar increíble”, finaliza.

JL