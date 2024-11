Danna y Ceci de la Cueva celebran el próximo estreno de "Wicked"

La magia de "Wicked" llegó a la Ciudad de México de la mano de Ariana Grande, Cynthia Erivo, Danna y Ceci de la Cueva, quienes interpretan a las brujas mágicas "Elphaba" y "Glinda". La alfombra roja se desarrolló este lunes en las instalaciones del Auditorio Nacional donde desfilaron primero Danna y Ceci así como influencers nacionales y extranjeros y el elenco del doblaje en español.

Previamente, por la mañana las cuatro actrices y Jonathan Bailey estuvieron ofreciendo entrevistas para hablar de la película, la cual estrena el próximo 21 de noviembre. Durante la alfombra, conducida por Tania Rincón y Diego Alfaro, Danna y Ceci confesaron su emoción de ser parte de este fenómeno que las llevó hace 11 años a hacer la versión teatral de "Wicked".

"A mí Glinda me otorgó que ser como soy está bien. Me gusta el color rosa y me gusta mi feminidad", dijo Ceci, quien recordó que en el encuentro con Ariana coincidieron en lo mismo. Por su parte, Cynthia y Danna hablaron de que "Elphaba" significa para ambas.

"Nos enseñó a encontrar el valor de la fuerza, de que nadie te diga cómo tienes que ser".

Además, tanto Danna como Ceci coincidieron que a estas dos brujas de la cultura pop las llevan en su ADN. "Sintiéndome esta chica verde, incomprendida y un poco también siendo víctima de bullying por que se puso en duda mi talento y mi capacidad, creo que aprendí una lección en donde encontré en este proyecto a gente maravillosa que me ayudó a confiar en mí. Y sobre todo, a una maestra como Ceci, quien me empujó todos los días a creer en mí desde esa primera función (en el teatro) hasta el día de hoy", expresó Danna.

Previamente al inicio del evento, los fans de la Ciudad de México acamparon hasta con 48 horas de antelación para poder ser de lo primeros en ingresar a las áreas permitidas y ver desde lo más cerca posible a sus actrices favoritas. Al tener acceso al ingreso del auditorio, una avalancha de personas se dejó caer para tomar lugar y no perderse ningún detalle.

MF