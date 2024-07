Danna asegura que las personas que son infelices es por falta de sexo (VIDEO)

La cantante y actriz, Danna volvió a causar polémica por sus declaraciones. Aunque esta vez no habló sobre que prefiere a España sobre México, sino sobre una peculiar teoría sobre la felicidad que dividió opiniones en las redes sociales.



Recientemente, la intérprete de “Oye Pablo” fue invitada en el canal de YouTube Podium Podcast, en el que habló abiertamente sobre temas como la salud mental, el amor propio y la importancia que tiene la sexualidad en la vida de las personas.



Es por ello que para Danna el sexo es fundamental, al grado de que, asegura "la gente infeliz es porque no tiene sexo", dijo tajante.



Pero eso no fue todo, convencida de sus propias palabras, la también actriz aseguró que puede identificarse a simple vista a las personas que tienen una buena vida sexual, de aquellas que no la tienen, pues existen factores como el brillo en la piel y el estado de humor que lo comprueban:



"El mal sexo se ve a distancia. Cuando tienes una buena vida sexual, uno vive y vive feliz", agregó. Pero, también aclaró, que con sexualidad no hablaba únicamente con los temas que involucran a una pareja; sino a todo aquello que involucra la intimidad de una mujer, y que va desde conocerse y conocer su cuerpo, hasta abrazar su propia feminidad.



"La sexualidad al final no tiene nada que ver con un chico. Es consigo misma; la sexualidad es justo abrazar tu feminidad, ¿sabes? La feminidad y la sexualidad de la mujer viene antes de tener una pareja", agregó.

Danna Paola: Ls gente infeliz, es porque no tiene sexo.

Después de que estas declaraciones salieron a la luz, se creó todo un revuelo en plataformas como X (antes de Twitter), pues los usuarios no dudaron en expresarse al respecto y aunque muchos coincidieron con Danna, eso no la salvó de las críticas y ataques de otros tantos, quienes pidieron que dejara de hablar sin conocimiento.



"Ya no le pongan un micrófono delante", "Eso explica mucho de ella", "Dejen de hacer famosa a la gente incorrecta", "Mentiras no dijo", "No está tan alejada de la realidad", "Le hizo daño a España", "Tampoco es que sea una teoría, obvio la gente sexualmente activa es más feliz, se llaman endorfinas", "Por fin estoy de acuerdo con ella", "Opino que no deben ponerle un micrófono enfrente por su propio bien", son solo algunos comentarios que se pueden leer.



Pero, ¿qué dice la ciencia sobre el sexo? Según National Geographic, si bien, ser una persona activa sexualmente no es la llave a la felicidad, sí ayuda bastante pues "al practicar sexo el cerebro produce endorfinas; unas sustancias que generan excitación, satisfacción y bienestar".



Entre otros beneficios el sexo también aminora el estrés, ayuda a conciliar el sueño, potencia las defensas del cuerpo y reduce la tensión arterial y el dolor.



