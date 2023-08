Luego del anuncio sobre la "prohibición de los corridos tumbados y el reggaetón" en Chihuahua", la famosa Daniela Romo no se quedó callada y rechazó esta idea en contra de la música. A pesar de que ciertos temas hablan de temas delicados, especialmente para menores de edad.

"Las prohibiciones no son buenas, todo el mundo tiene el derecho de expresarse y todos tienen un radio o un dispositivo al que tienen el poder de cambiar o de no escucharlo. Entiendo que para las nuevas generaciones o para los niños hay cosas que son un poco violentas y que no deberían escuchar, pero eso ya es cosa de cada uno. "Lo que no está bueno es prohibir, porque cuando lo haces, ahí vamos todos, como cuando prohíben fumar. Así somos", señaló en entrevista.

Tras esta noticia de los corridos tumbados que hablan de drogas, violencia, sexo, entre otros temas. En Cancún, Quintana Roo las autoridades comunicaron que está prohibido realizar actos públicos relacionados con los corridos tumbados, enseguida fue que Daniela dijo que cada persona debe decidir qué sí y qué no escuchar, por decisión propia.

"Si tú dejas que tu chamaco o chamaca escuche una cosa que tú no consideras que sea dañina, esa es tu responsabilidad, pero al fin y al cabo si se puede evitar violentar en este mundo en que ya estamos llenos de violencia, es mejor no hacerlo con los chicos".

Las letras de los corridos tumbados son algo que la cantante no entiende, por lo que no se siente identificada con ellas. Sin embargo, respeta los sentimientos expresados en las canciones de cada artista.

Actualmente, ¿qué hace Daniela Romo?

Actualmente Romo continúa con presentaciones en todo el país, así como con la promoción de su sencillo "Casi una vida", que se escucha de lunes a viernes durante la telenovela “Vencer la culpa”, especialmente cuando aparece el personaje de Amanda (María Sorté); también interpreta el tema principal junto a Paty Cantú, Dulce y Fanny Lu.

La intérprete ya ha trabajado anteriormente con la productora de este melodrama, Rosy Ocampo, en “Vencer el desamor", donde actuó. Ahora se le hace llamativo que cinco de las canciones de “Vencer la culpa” se hayan hecho en colaboración con la Sociedad de Autores y Compositores, pues dice, que impulsa a talento nuevo.

"Me parece precioso de parte de Rosy Ocampo que siempre está innovando y buscando ideas de cómo atraer a nuevas generaciones, que esté haciendo esto con la SACM, en donde hay un taller donde varios compositores han enviado canciones para este proyecto", dijo Romo.





SN