Daniela Calvario conquista los escenarios

Este sábado la tapatía Daniela Calvario presenta “Todos míos”, su nuevo material discográfico, en el C3 Rooftop. De este álbum, platicó en entrevista: “Es un show nuevo, pues acabo de lanzar disco nuevo en enero. Es un EP con siete canciones que todas son colaboraciones”. Los invitados son vocalistas masculinos enfocados en el género urbano y rap: Alejandro Bueno, Bipo Montana, Santa Fe Klan, Neto Peña, Jay Romero, Gera MX y El More.

La respuesta de sus seguidores ha sido positiva, como lo constatan las redes sociales: “El disco ha funcionado muy bien, hemos lanzado varios videos: superan los dos millones de vistas. Me arriesgué a hacerlo, pero creo que acerté. Era una idea que tenía. En el show presentaremos las nuevas canciones, es la primera vez que las cantaré en vivo”. En el concierto estarán presentes los invitados, a la par del grupo de cinco músicos.

Daniela Calvario abundó sobre el desarrollo de su carrera, la cual arrancó con fuerza en las redes sociales. “Me di a conocer en Facebook haciendo covers del regional mexicano, en versión pop. Desde antes ya había colaborado con amigos que se dedicaban al rap y me invitaban a cantar en sus canciones”.

Para esta ocasión, la dinámica cambió, pues es ella quien invita a los músicos de su gusto: “Ahora que estoy más de lleno quise hacer algo similar: en vez de que me inviten yo los invité. El disco es pop, con el toque de ellos en cada canción”, detalla la cantante.

Disfrutar los sonidos

A propósito del cambio de género, Calvario recuerda que no fue un proceso fácil, al contrario, “fue difícil despegarme del regional, pero no es el género que me guste. Versionaba las canciones al pop. Fui muy clara con mis seguidores: está padre que les guste, pero siento que de nada sirve dedicarse a algo si no lo disfrutamos”.

Además de los covers, Daniela Calvario ha lanzado dos discos de estudio previos a “Todos míos”: “Inquebrantable” y “Fue inevitable”, también dentro del género pop. En estas producciones incluye sus propios temas, pues la composición es una actividad que disfruta: “Siempre me ha gustado componer, desde chica. No me animaba a mostrárselo a la gente. Cuando subí mi primera canción, mía, a la gente le gustó mucho”.

Ese debut fue con el sencillo “Fue inevitable”, “una canción que habla de cuando nos enamoramos de alguien más estando todavía en otra relación. Creo que siempre hay que hacer que la gente se identifique con lo que componemos”.

Composición colaborativa

En “Todos míos” compuso en colaboración con invitados: “Fue bueno, nunca había compuesto con otras personas. Siento que dejan su marca en cada canción; no cambiaría de artista en las canciones, cada uno está en su canción adecuada. Les aprendí mucho, en el género del rap todos cantan sus propias canciones, y son buenos. Tienen talento para escribir”.

Después de su fecha en el C3 Rooftop, estará en Monterrey, en Toluca, Puebla y Tijuana. Paralelamente a estas presentaciones en vivo, su plan es lanzar más material nuevo, en formato de sencillos.

¡Asiste!

Daniela Calvario, mañana, sábado 18 de mayo, en el C3 Rooftop, 16:00 horas. Entrada: $150 pesos general, $350 pesos con convivencia con los músicos.