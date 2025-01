Daniel Radcliffe reveló cuál es la película de Harry Potter que detesta

Desde muy temprana edad, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint encarnaron los papeles del “trío de oro”: Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, en la saga de Harry Potter.

Los actores fueron creciendo juntos mientas filmaban estas películas, evolucionando y mejorando sus habilidades actorales. Sin embargo, al intérprete del “niño que vivió” no le agradó su trabajo en una de las cintas, a tal grado de que ha terminado odiándola.

En una entrevista para la revista Playboy, realizada hace una década, Radcliffe admite que su desarrollo como actor se interrumpió en Harry Potter y el Misterio del Príncipe, la sexta película de la saga.

“ La odio. Mi actuación es monocromática, se puede ver que me volví complaciente. Lo que estaba intentando hacer simplemente no funcionó. Mi mejor película es la quinta (La Orden del Fénix), porque se podía ver una progresión”, aseguró el actor.

Según él, su evolución actoral es notorio en cada película, exceptuando la sexta. “Se aprecia un gran paso hacia adelante en mi forma de actuar. Después se interrumpió o incluso volví atrás en la sexta película”.

La perspectiva del actor

A pesar de que a Radcliffe no le satisfizo su desempeño actoral, reconoció que disfrutó mucho las películas anteriores, mayormente porque trabajó de la mano de intérpretes como Gary Oldman y David Thewlis, quienes dieron vida a Sirius Black y Remus Lupin en la tercera y quinta entrega de la saga.

“En la sexta, recuerdo verla y pensar: “Wow, no he crecido nada”. Observas el error que cometes todos los días durante 11 meses , esa es la manera en la que la vi. Tuve la idea de que Harry era un soldado traumatizado por la guerra. Como resultado de ello, se cierra emocionalmente. No era una mala idea, pero no es la cosa más interesante de ver durante dos horas y media”, mencionó.

Por otro lado, dijo que lo que sí disfrutó bastante fue su estancia en el estudio: “Me encantó estar en el estudio, las horas la gente, la locura y las cosas raras que ocurrían cada día. Actuar era mi objetivo y no iba a hacer nada que pusiera en peligro mi condición como actor”.

Daniel Radcliffe le dio vida a Harry Potter en las ocho películas que conforman la saga , las cuales están disponibles en la plataforma de Max.

No hay indicios de que, el actor británico, vaya a tener alguna participación en la serie que HBO está preparando, que, actualmente, se encuentra en la búsqueda de los nuevos actores y actrices que darán vida a los memorables personajes mágicos que ya conocemos.

AL