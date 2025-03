A menos de un mes del sensible fallecimiento del conductor de “Vetaneando”, Daniel Bisogno —el pasado 20 de febrero a los 51 años—, han sucedido algunas manifestaciones que superan la comprensión lógica. Siendo el evento más reciente hacia su mentora Paty Chapoy.

Álex Bisogno, hermano de "El Muñe", habló sobre las supuestas manifestaciones ocurridas en el programa en el canal de YouTube de la periodista Flor Rubio.

Según lo contado por el famoso, todo inició en el programa "Ventaneando", cuando las cenizas del actor estuvieron ahí para ser despedidas por sus compañeros justo en el foro que lo arropó. En un momento, como lo percibe una toma a cámara lenta, un arete de Pati Chapoy, su mentora, salió volando mientras hablaban de él.

Pero en un caso más relevante, Alex contó que misteriosamente la periodista de espectáculos tuvo llamadas "del más allá" por parte del mismísimo Daniel.

"Me quedé con el celular de Daniel porque tiene sus aplicaciones del banco y cosas importantes de él, lo tengo perfectamente guardado, pero hace unos días, Paty estaba de viaje, y me habla Iyari González, la productora de “Ventaneando” y me dijo: “Dice Paty que, si necesitas algo, porque tiene tres llamadas perdidas del celular de Daniel”. Incrédulo, le pregunté: "¿Del celular de Daniel?".

Me contestó: "Ayer en la noche, Paty recibió tres llamadas del celular de Daniel", yo le respondí: "No puede ser, el celular está en la casa", reveló sobre una de las situaciones que dejó desconcertados tanto a Chapoy como a Álex Bisogno.

