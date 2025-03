A un año del lanzamiento de Eternal Sunshine, el séptimo álbum de estudio de la cantante, actriz y compositora, Ariana Grande, el cual fue estrenado el 8 de marzo del 2024, la artista anunció este lunes, a través de sus redes sociales, el lanzamiento de la versión “Deluxe” del álbum.

Ya existían especulaciones en redes sociales, por parte de sus fans, de que la cantante realizaría el anuncio cerca del aniversario de la versión estándar.

Asimismo, la también actriz que da vida a “Glinda, la bruja buena”, en la versión cinematográfica de Wicked, mencionó en la alfombra roja de los Globos de Oro el pasado mes de enero: “hay algo que hice el año pasado que eventualmente saldrá. Es un complemento de Eternal Sunshine. Así que, eso sí existe, y saldrá en algún momento”.

El álbum extendido se titula Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead (en español, Sol Eterno Deluxe: Días más brillantes por delante), y, según su publicación, se estrena el próximo 28 de marzo.

¿Qué es una versión “Deluxe”?

La versión “Deluxe” o “de lujo” de un disco, es una edición especial que incluye más contenido que la versión original. Este contenido varía dependiendo de cada artista, sin embargo, es común que incluyan:

Canciones adicionales

Actuaciones en vivo

Versiones acústicas

Demos

Tomas alternativas

Contenido de DVD, como videos musicales o actuaciones en vivo

Fotos o videos extras

Además, algunos álbumes deluxe tienen un nuevo diseño gráfico , mientras que otros utilizan el mismo que el del lanzamiento original.

En el caso de Eternal Sunshine Deluxe, Ariana optó por cambiar la portada, en donde la podemos ver levitando en un vestido blanco, con una luz banca iluminándola al estilo OVNI.

¿Cuántas canciones nuevas tendrá?

Aún se desconoce cuántas canciones nuevas tendrá esta versión extendida. Sin embargo, lo más probable es que se incluyan los remixes que ya hemos escuchado de algunas de sus canciones: “Yes, And?” con Mariah Carey, “Supernatural” con Troye Sivan y “The Boy Is Mine” con Brandy y Monica. Se espera que también saque un video musical de alguna de las nuevas canciones.

Lo único que resta, es esperar a que sea 28 de marzo para poder disfrutar de esta nueva versión del álbum, el cual debutó como múmero 1 en Billboard 200 , y que tuvo dos sencillos número 1 en Billboard Hot 100: "Yes, And?" y “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”.

