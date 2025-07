Dani Valle ganó MasterChef Celebrity y las redes celebraron su victoria

Dani Valle, reconocido y querido creador de contenido, la noche de ayer, tras semanas intensas y participantes que vivieron grandes experiencias en la cocina más famosa de México, se alzó con el premio de 1 millón 160 mil pesos y el trofeo de MasterChef Celebrity 2025 .

El también influencer de 33 años, durante toda la competencia, destacó la creatividad en los emplatados de su menú y sus creaciones originales con sabor millenial.

Durante la gran final Carlos Quirarte, Dani Valle y Andrea Noli prepararon 3 platillos divididos entre:

• Entrada

• Plato Fuerte

• Postre

Los participantes tuvieron 120 minutos para entregar un menú e impresionar a los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, quienes eligieron al ganador conforme los siguientes parámetros:

1. Mejor sabor

2. Mejor presentación

3. Mejor evolución como participante

Tanto Herrera, Poncho y Zahie se dijeron gratamente sorprendidos por estos tres platos, pues, aunque aceptan que cada uno va a "un mercado diferente", son dignos de la final.

" No puedo creerlo, esto parece sacado de un cuento. No me lo creo ", dijo el creador de contenido.

Los mejores memes tras el triunfo de Dani Valle en MasterChef Celebrity 2025

Después de la victoria del godín millenial más querido entre los influencers vigentes, las y los usuarios de internet llenaron las redes sociales de divertidos memes en donde hicieron notar su satisfacción por el logro de Dani Valle en la televisión mexicana .

Con información de SUN.

