DVLA, la nueva identidad de Rodrigo Dávila

Hoy, el cantautor Rodrigo Dávila estrena la canción y el videoclip de “Luna”, su apuesta como solista. Sin dejar a su banda, Motel, con la cual sigue presentándose en conciertos, el músico ha comenzado una nueva faceta en su carrera donde los sonidos experimentales serán parte de su propuesta.

De hecho, “Luna”, en una versión instrumental, forma parte del soundtrack de la cinta mexicana “Camino a Marte” que se estrena este 1 de diciembre en salas de cine, y es que Rodrigo fue el encargo de hacer el score del filme. “Llevo ya varios años en esto de la composición para películas, un poco en paralelo con mi trabajo como compositor y cantante, ‘Camino a Marte’ es un proyecto bien especial porque se conjuntó una gran idea, con una gran película y un gran elenco, con un gran equipo de realizadores y que afortunadamente el proyecto se prestó para que yo haya podido hacer algo especial”, comentó en entrevista.

Para esta cinta, en el tema de la musicalización, Rodrigo trabajó con sintetizadores, programación y caja de ritmos; además, grabó también con una orquesta de cuerdas. De hecho, a raíz de su trabajo en la realización de los score para las películas, fue que Rodrigo comenzó con una búsqueda personal de hacer sonidos para él, que no tienen nada que ver con el concepto que representa su banda Motel.

“Esta canción (‘Luna’) nace un poco de este camino musical que hecho en el cine, que me llevó poco a poco a buscar una dirección musical en cuestión de composición de canciones y de idea de proyecto distinta que no venía mucho al caso incluirla al mundo de Motel porque la banda es otra cosa, poco a poco fue naciendo en mí esta inquietud de abrir una nueva dirección, otra etapa en mi carrera, que es justo la que estoy presentando con ‘Luna’, esta primera canción que canto yo como solista y que ya no es parte del repertorio de Motel y eso me tiene súper emocionado… Abrir un nuevo camino que seguiré en paralelo con la carrera que tengo con el grupo y como compositor para cine”.

Rodrigo destaca que las presentaciones con su banda seguirán y están abiertos a las fechas del próximo año; incluso, está pendiente la idea de un nuevo material, pues ya tiene un par de años sin lanzar uno, pero también estaba este deseo de hacer su propia música y darla a conocer. “En los proyectos de mucho tiempo, de repente hay etapas de las bandas donde los integrantes quieren buscar otras cosas y nosotros justo estamos en ese momento, pero la banda continúa”.

Otra dirección

DVLA será el nombre que Rodrigo utilizará para su proyecto como solista y con el cual el público lo podrá encontrar en plataformas digitales como iTunes, Apple Music, Spotify y Vevo. En el videoclip participa el bailarín Diego Mur y su compañía de danza Nohbords en una propuesta más artística.

“La canción es muy agradable al oído. Musicalmente es muy bonita, pero el sonido es distinto, la orquestación es un piano, cuerdas, mi voz, pero con efectos muy distintos que estuve buscando del mundo electrónico, con ciertas cosas también de texturas sonoras como de teclados y sintetizadores, musicalmente estoy intentado llegar por una dirección que no sea la convencional”.

Rodrigo ya está preparando también un par de sencillos más para lanzarlos en los primeros meses del 2018, su intención es terminar el proyecto como un disco completo que espera tener listo para la primavera del próximo año. Está apoyado de Seitrack en la parte promocional; sin embargo, en el contexto artístico él tiene la batuta 100 por ciento.

Su labor en el cine

Rodrigo asegura que su incursión en la musicalización de películas se debió en parte porque él se planteaba ese camino cuando estudiaba música, pero también el destino lo llevó hacia esa dirección. “Cuando entré al tren de la velocidad de Motel, de pronto se me olvidó que alguna vez había tenido el sueño (de musicalizar cine). Y sí, me tomó por sorpresa porque justo el director de ‘Camino a Marte’ – Humberto Hinojosa– me invitó hace como unos cinco años a hacer la música de una de sus cintas, ‘I Hate Love’”.

A lo que agrega, “No fue un camino o una puerta que yo empecé a buscar, sino que un amigo me hizo ese ofrecimiento inesperado y sorpresivo”. A raíz de esa oportunidad, Rodrigo comenzó a tener más ofrecimientos para musicalizar más películas, lleva aproximadamente ocho cintas, la más reciente se estrena en febrero, “La boda de Valentina” con Marimar Vega y Omar Chaparro.