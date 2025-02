Después de una larga espera, los Cuatro Fantásticos regresan a la acción para una nueva aparición en la pantalla grande. Esta mañana, Marvel publicó las primeras imágenes oficiales de "The Fantastic Four: First Steps" con un cast que incluye a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. La película es dirigida por Matt Shakman, quien ya dirigió la popular serie WandaVision.

La historia narra el camino que tomaron estos cuatro individuos para convertirse en superhéroes y formar un grupo para salvaguardar la tierra luego de que una exposición a radiación cósmica les diera super poderes. También, en la historia se habrá de desarrollar a Galactus, el enemigo absoluto que amenaza con devorarse el planeta.

First Steps también mostrará historias secundarias a la saga principal que podrían explorarse posteriormente. Para ello, Julia Garner,John Malkovich, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser y muchos más serán parte del filme que se estrenará en verano del año presente.

Se habla de que Fantastic Four: First Steps tendrá un rol importante en las películas por venir como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, sin embargo, esta información no se ha confirmado. Ya que también hace falta saber cómo se integrará a Robert Downey Jr. como Victor Von Doom luego de su participación en años pasados bajo el traje de Iron Man.

La fecha de estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos es el próximo jueves 24 de julio del 2025.

 

