Nike: ¿Cuánto cuestan las "Air Force 1 1837" de Nike y Tifanny?

Tiffany y Nike anunciaron el debut de la colección “Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837” inspirada en los accesorios de plata esterlina edición limitada de la marca de joyería, la cual saldrá a la venta el 7 de marzo.

El calzado es parte de la celebración del 40 aniversario del “Air Force 1”, y es la primera muestra de esta nueva alianza bajo el slogan “Par Legendario”.



Las “Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837” estarán disponibles en dos tiendas Tiffany & Co. de Nueva York, en The Tiffany Flagship Next Door y Tiffany & Co. SoHo, y a través de SNKRS de Nike para todo el mundo; así como en tiendas asociadas de Nike en Norteamérica.

CORTESÍA/ Nike y Tiffany

La silueta está confeccionado en gamuza negra de primera calidad, cuenta con un Swoosh Tiffany Blue y tiene detalles plateados sobre los talones celebrando la colaboración. Estará disponible entre las tallas 3.5M y 18M, y su precio de venta al público será de 400 dólares.



Acompañando el calzado, Tiffany lanzará una colección de productos de plata esterlina edición limitada celebrando la colaboración. Disponibles en Tiffany.com en Estados Unidos, su precio de venta oscila entre los 250 y los 475 dólares.

CORTESÍA/ Nike y Tiffany

Los diseños incluyen un silbato de plata de ley, un calzador, un cepillo para zapatos y un dubrae para los cordones. Tiffany ha ofrecido las joyas de mayor calidad desde su fundación en 1837 y ha establecido el actual estándar americano para la plata esterlina (925 partes por 1.000 partes de plata).

Cada diseño es tanto una celebración de las “Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837” como una muestra del incomparable especialidad de la casa.

FS