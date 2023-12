¿Cuándo se estrena "Dreamworld" de Pet Shop Boys?

Neil Tennant y Chris Lowe se conocieron en una tienda de música hi-fi en el barrio de Chelsea en 1981. Entonces, surgió una amistad y después un dúo icónico: Pet Shop Boys. El resto es historia. Ahora, Cinépolis QUE CINE trae a la pantalla grande “Dreamworld”, el majestuoso concierto llevado a cabo en el Royal Arena en Copenhague. El filme se estrenará el 31 de enero y el 4 de febrero del 2024 en salas de cine.

El producir un contenido para un dúo tan mítico como Pet Shop Boys requiere de los mejores recursos disponibles; por eso, Neil y Chris estuvieron rodeados de una banda de acompañamiento de primer nivel, increíbles elementos visuales y un escenario de lujo donde hicieron bailar a un revolucionado público que no dejó de cantar con cada canción.

“Pet Shop Boys Dreamworld: The Hits Live” fue grabado en directo con más de 14 cámaras encargadas de encontrar el mejor ángulo posible del espectáculo. Por su parte, el destacado director de espectáculos, David Barnard (Gorillaz: Live in Manchester), estuvo a cargo de la dirección cinematográfica del gran evento.

Con sus más grandes éxitos, “Dreamworld” hizo retumbar el Royal Arena en Dinamarca. No te quedes atrás y vive hits como “West End Girls”, “Suburbia”, “Left to My Own Devices”, “Rent”, “Domino Dancing”, “Love Comes Quickly”, “Always on My Mind” y más, en la pantalla grande de Cinépolis.

“Pet Shop Boys Dreamworld” estará disponible en formato 2D en 80 conjuntos del país en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Morelia, Veracruz y Tijuana, además de la Ciudad de México. Boletos en preventa en Cinépolis.com.

FS