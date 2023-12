¿Cuál es el truco viral para obtener un mes GRATIS de HBO Max?

Con series como "Game of Thrones", "Euphoria", "The Last of Us" y "Hora de Aventura", HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares por la calidad de sus contenidos que son bien apreciados por los usuarios, y es una de las competencias más fuertes de Netflix en el mercado actual.

A diferencia de otras plataformas y servicios, HBO Max jamás ha ofrecido un mes de prueba. Para poder disfrutar de sus contenidos, es necesario suscribirse directamente, por lo que no hay oportunidad de 30 días para que los usuarios deciden si quieren conservar el servicio o no.

No obstante, hay una manera en la cual es posible disfrutar de HBO Max durante 30 días gratuitos. Para acceder a este, es necesario contar con una tarjeta de crédito Mastercard para que el "truco" aplique. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, hay que suscribirse a HBO Max, ingresar el número de la tarjeta de crédito correspondiente a Mastercard, y en la sección de códigos promocionales ingresar “MastercardFintonic”.

Esto activará únicamente un mes de prueba. Si no se desea conservar el servicio para evitar cobros, entonces será necesario cancelar la suscripción.

FS