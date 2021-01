Critics Choice: al rescate de los superhéroes y la fantasía

La primera edición de los Critics Choice Super Awards vivirá una experiencia a la distancia para galardonar a las series y películas que acapararon la atención durante 2020. Y es que una de las principales apuesta de los galardones es brindar un reconocimiento particular a géneros que no suelen ser considerados como competidores fuertes para llevarse las estatuillas más preciadas de la industria, es por ello que en esta ocasión los superhéroes, la acción, la fantasía, el terror, la ciencia ficción y la animación serán los protagonistas de la velada.

La gala será transmitida en exclusiva por TNT (español) y TNT Series (idioma original) el próximo domingo 10 de enero, a las 19.00 horas, en una gala donde destaca la integración de las plataformas streaming, que poco a poco ganan más espacios.

“Palm Springs”, de las plataformas Hulu y NEON, es la película que lidera las nominaciones con cinco oportunidades para triunfar en las categorías de: Mejor película de ciencia ficción/fantasía, Actor (con dos candidatos Andy Samberg y JK Simmons), Actriz (Cristin Milioti) y Cillano (JK Simmons).

Aunque las teorías apuntan a la fortaleza de “Palm Springs” para ser la gran ganadora de la noche, otros filmes avanzan con cuatro nominaciones como “Birds of prey” de Warner Bros., “Freaky” y “The Hunt” de Universal, “Onward” de Disney+, “Sonic: the Hedgehog” de Paramount, “The old guard” y “The Willoughbys” de Netflix.

En televisión, la moneda está en el aire con producciones como “Lovecraft Country”, producción de HBO que logró ser la más nominada con seis postulaciones para Mejor serie de terror, Actor (con Michael K. Williams y Jonathan Majors nominados), Actriz (Wunmi Mosaku y Jurnee Smollett nominadas) y Villano (Abbey Lee); en tanto que la serie de antihéroes “The Boys”, uno de los grandes éxitos de Amazon, tratará de imponerse con cinco nominaciones.

Otro acontecimiento especial para los Critics Choice Super Awards es la entrega del “Premio Legacy” a la franquicia “Star Trek”, a la que se le rendirá homenaje por su impacto en la cultura pop y sus aportaciones en la industria tras 55 años de historia. Este galardón será recibido por Patrick Stewart y Sonequa Martin-Green.

El “streaming” en los reflectores

La primera edición de los Critics Choice Super Awards brinda carta abierta a que las historias originales y co-producciones de la nueva “televisión bajo demanda” se sumen a los nominados y muestra de ello es el liderazgo de la plataforma Netflix con 35 postulaciones, HBO/HBO Max/DC Universe con 18 posibilidades, Amazon con 16, Disney+ con 15, CBS/CBS All Access con 13, The CW con 10, Universal con 10 y FX on Hulu con ocho; en tanto que IFC Films, NEON, Paramount, Warner Bros/Warner Bros. Animation, Apple TV, Starz, Adult Swim, Fox, Sony Pictures y Showtime, entre otras cuentan entre ocho y una sola nominación.

AGÉNDALO

No te lo pierdas

Sintoniza la primera edición de los Critics Choice Super Awards a través de TNT (español) y TNT Series (en idioma original) el domingo 10 de enero a las 19:00 horas (tiempo de México).

PRINCIPALES TERNAS

Película de acción

“Bad Boys For Life” (Sony)

“Da 5 Bloods” (Netflix)

“Extraction” (Netflix)

“Greyhound” (Apple TV+)

“The Hunt” (Universal)

“Mulan” (Disney+)

“The Outpost” (Screen Media)

“Tenet” (Warner Bros.)

Película de horror

“Freaky” (Universal)

“The Invisible Man” (Universal)

“Relic” (IFC Films)

“The Rental” (IFC Films)

“Sputnik” (IFC Films)

Película de ciencia ficción/fantasía

“Love and Monsters” (Paramount)

“Palm Springs” (Hulu and NEON)

“Possessor” (NEON)

“Synchronic” (Well Go USA)

“The Vast of Night” (Amazon Studios)

Película animada

“Onward” (Disney+)

“Over the Moon” (Netflix)

“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” (Netflix)

“Soul” (Disney+)

“The Willoughbys” (Netflix)

“Wolfwalkers” (Apple / GKIDS)

Película de superhéroe

“Birds of Prey” (Warner Bros.)

“The Old Guard” (Netflix)

“Secret Society of Second-Born Royals” (Disney+)

“Sonic: The Hedgehog” (Paramount)

“Superman: Man of Tomorrow” (Warner Bros. Animation)

JL