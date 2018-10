Critican el "renovado rostro" de Alejandra Guzmán

Es la imagen de Alejandra Guzmán que aparece en su nuevo sencillo "Soy así", la que está dando de qué hablar en redes sociales, ya que usuarios señalan que el rostro del promocional del tema y el video, no se parece en nada a la cantante.

En dicha foto, la intérprete de 50 años de edad aparece con el cabello suelto y con un atuendo color lila. Algunos cibernautas señalan que "se les pasó la mano" con la edición, mientras que otros cuestionan si se trata de bótox o de alguna cirugía, ya que los labios de la Guzmán lucen más carnosos "estilo Kardashian", comentan.

"Siempre me ha gustado tu música, y siempre me seguirá gustando. Eres una persona con mucho talento musical, pero tu imagen se ha convertido en algo innecesario. Tu voz es lo que cuenta, si te hace sentir mejor esta nueva modificación, que bueno para ti. No era necesario. No te conozco personalmente, pero me encanta tu personalidad. Con todo respeto, te deseo mucho éxito", escribió uno de los fans, quien al igual que muchos otros aplauden el regreso de la cantante.

En sus redes sociales, Ale Guzmán compartió una fotografía en la que deja ver sus piernas en traje de baño.

JB