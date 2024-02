Critican a Kate del Castillo por opinar sobre el 14 de febrero

Kate del Castillo se ganó las críticas de múltiples usuarios en redes sociales tras dar su opinión acerca de la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la protagonista de "La reina del sur" considera que es la fecha más ridícula del año.

Castillo, de 51 años, empezó diciendo que, aunque nadie le había pedido su opinión, para ella celebrar el Día de San Valentín es ridículo, e inclusive, le podía afectar a muchas mujeres que no tengan una relación sentimental.

Además, añadió que es un día totalmente comercial, esto lo dijo mientras hacía gestos de asco frente a la cámara.

"Que todo el mundo tenga que decirse cositas, todo mundo vestirse de rojo, de rosita y …el consumismo tan tonto, siento que hay mujeres que no tienen pareja y que eso les afecta mucho y les puede doler de verdad, no me parece bien", comentó la actriz.

Pese a su desacuerdo con la celebración del 14 de febrero, Kate lanzó sus buenos deseos y aseguró que el amor y la amistad "están padres", pero celebrarlo del modo se hace ese día no.

Personas reaccionaron a la opinión de la actriz, y aunque algunos coincidieron con que es un día creado con motivos comerciales, otros fueron más lejos y la tacharon de "grinch del amor":

"Yo sé que nadie me pidió mi opinión, pero te dejaron muy amargada Luis García y Sean Penn", se observa en uno de los comentarios que hace referencia al fallido matrimonio de la actriz con el exfutbolista, y al romance que tuvo con el actor de Hollywood respectivamente.

Desde hace tiempo, Kate del Castillo mantiene una relación con Edgar Bahena, director de fotografía.

