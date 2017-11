Cristian Castro participará en homenaje a "El Loco" Valdés

Aunque este año ha sido exitoso en la carrera de Cristian Castro, el cantante dijo sentirse decaído por las endebles estados de salud tanto de su abuela Socorro como de su padre, Manuel "El Loco" Valdés.

"Estoy tratando de encontrar un lugar, un camino, me abruma mucho la edad tan avanzada de ambos", confesó.

La extensa gira que actualmente tiene Cristian le ha impedido estar mucho tiempo en México y por consiguiente cerca de su padre y abuela, por ello ahora que regresará a la capital del país para su concierto del próximo 9 de diciembre en el Auditorio Nacional, estará más cerca de sus familiares.

"Me quiero acercar a él y quiero estar con él. Me siento abrumado por cómo se está manejando el tema de la enfermedad de mi papá y por cómo los hermanos están manejando las cosas", señaló.

Por ello, compartió que además de ir a visitar a su padre, también asistirá al homenaje que el gremio artístico le rendirá el día 19 de diciembre en un centro de espectáculos de Polanco.

En videoconferencia ofrecida este miércoles, el hijo de Verónica Castro también detalló que su abuela Socorro está delicada de salud tras caerse y ser intervenida de la cadera, cirugía de la que se encuentra recuperándose.

"Ella se encuentra delicada y estoy a la expectativa de la salud de los dos. Ambos me tienen muy triste. No se cómo abordar este tema, me siento imposibilitado y con poca capacidad para poder hacer algo al respecto", detalló.

El apoyo que el cantante ha dado a sus dos familiares es tal que afirmó haber ofrecido su casa a ambos, pero ninguno ha aceptado irse a vivir a su casa.

"A los dos les he ofrecido que se vayan a vivir conmigo. A mi padre le dije que se vaya a vivir conmigo, con su mujer, con quien él quiera, pero no accede. A mi abuela también le digo cada que hablamos por teléfono, pero ambos son independientes y tienen sus vidas", explicó.