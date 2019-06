Coronan Galilea Montijo como reina gay 2019

Muchas artistas del medio del espectáculo y la música han sido coronadas como Reinas Gay de la CDMX. Algunas han causado polémica como Danna Paola, quien fue coronada a los 16 años, o Gloria Trevi, quien no ha desfilado en la marcha del orgullo desde 2005.

Este año eligieron a Galilea Montijo, una de las conductoras del programa "Hoy" que ha estado envuelta en la polémica por algunas de sus declaraciones, las cuales se han convertido en memes.

"No hay que darle a la gente la atención que no se merece. Si alguien tiene una creencia no hay que volverse parte del problema, sino que hay que aprender a no discriminar", dijo en conferencia de prensa.

Para Galilea, la diversidad sexual nunca ha sido un problema, ya que asegura hablar de las distintas formas de amor en el mundo.

"Yo siempre me he rodeado de gente de la comunidad gay, tengo amigos que forman parte y los apoyo desde hace años. El talento viene en las venas, hasta mi compadre es parte de la comunidad y no me espanto", dijo.

Pese a las declaraciones de gremios en pro de la familia tradicional, la reina gay del 2019 dijo que la homosexualidad no es una enfermedad ni una epidemia, sino algo con lo que se nace.

"Tengo un hijo pequeño y, obviamente, le cuesta comprender la realidad de la sociedad, pero trato de explicarle que hay gente diferente, que nunca tenga miedo", señala.

La conductora desfiló junto al equipo de Impulse CDMX, quienes se caracterizan por fomentar la salud sexual y acabar con los estigmas del VIH.

"Hay veces en las que me dice: ¿Mamá, a mi padrino le gustan los hombres? Yo respondo: 'claro que sí amor, hay gente que ama distinto'. No hay que cerrarnos como papás a la realidad y se debe ayudar a los niños a comprender su realidad y el amor", afirma.

Las madres tradicionales ocultan el mensaje de inclusión que la comunidad LGBT+ han fomentado desde la década de los 70's, pero Galilea Montijo asegura que la calidad de vida llega desde los valores de casa, los cuales no deben ser alterados por tendencias religiosas o la visión de la sociedad.

Pese a los recortes presupuestales en medios de comunicación, Galilea señala que tiene las puertas abiertas a cualquier propuesta.

"No importa el lugar, donde requieran mi trabajo yo apoyaré sin ningún problema. Siempre le estaré muy agradecida a Televisa porque me ha dado muchas oportunidades para crecer en el ámbito de la conducción pero, el día que ya no me necesiten, aprenderé a crecer", expresó.

La conductora no sólo se ha pronunciado a favor del movimiento gay, también apoya a las personas que han sido infectadas por el virus del VIH.

"Sé que hay una falta de educación y de información en cuanto a temas de enfermedades de transmisión sexual. Se debe acabar con todos los estigmas", finalizó.

JM