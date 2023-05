Todo parroquia tiene su fiesta y, cual debe, la fecha se ha cumplido este 20 de mayo para el festival Corona Capital Guadalajara de este año, un día que inició con un nublado que sofocó el ambiente pero hizo notar la nueva disposición de los sitios de hidratación y las multitudes que se dieron cita en Valle VFG para cumplir con el pronóstico de asistencia previsto por los organizadores.

Un mar de jóvenes comenzó a abarrotar los escenarios, tomar el suelo por asiento y volver una pasarela la llegada a los escenarios, las diferentes áreas para diversión o descanso, consumo o simple paseo; así, cuando Bastille tomó el foro Corona Agua Rifada a media tarde, los gritos y saltos no se hicieron esperar para corear temas como "Happier" o "Pompeii", así como fusiones de temas noventeros como "Rhythm Is a dancer" y "Rhythm of the night". ¿El público? Encantado con volverse carne para cámaras de drones.

Transiciones

A Charlie Puth tocó recibir al sol, presente por breve lapso, y el hoy día coach del programa de concurso The Voice en Estados Unidos puso a cantar a su audiencia con temas como "We don't talk anymore", pero no desperdició la oportunidad de referir que tocaba en México "por primera vez". Con todo, su carisma y voz fueron celebrados con aplausos, coros y bailes. En cierto momento, el foro Viva Tent recibía también al grupo Totally Enormous Extinct Dinosaurs; después de la actuación de Lewis Ofman.

Del Corona al KIA se desplazaban, artista con artista, más de 10 mil almas dispuestas a disfrutar la música y, también, los fuegos artificiales, las islas de divertimento ideadas por los patrocinadores, el maquillaje colorido y lleno de brillantina que miles lucían en su rostro; y no solamente se trató de jóvenes, bastantes padres de familia se dejaron ver coreando a sus artistas y dejando a sus hijos retozar y, claro, degustar la variada sección de alimentos en el área de food trucks (claro que no se debe olvidar el tsunami cervecero y la gran cantidad de cigarrillos cuyo humo los mezquites en derredor trataron de purificar).

Sonidos para la noche

My Morning Jacket, tal vez, ofreció el set de mayor continuidad, sonoridad frenética y rolas que dejaban el oído extático; toda su y magnífica conjunción de ritmos los hizo asimismo el más puro show de rock en este día (visiblemente desquitaron la paga). Además, el lugar registraba su mejor momento en cuanto a asistencia y las áreas de bar estaban saturadas, sin darse abasto, pero los paseantes podían gozar de dos aromas: citronella y pies de chamuco sometidos al fuego.

Ahora, justo es valorar que el Viva Tent dio servicio más que encomiable a quienes buscaban las bandas de electro pop: si Melody's Echo Chamber hizo saltar a cientos de almas, no fue diferente con Róisín Murphy y todavía mejor con los incomparables MB3, uno de los espectáculos de cierre para este primer día de Corona Capital Guadalajara 2023.

Sobresaliente

Sin embargo, no cabe duda que la gente vino a celebrar a sus estrellas, aquellos que no sólo llenan de calidad las bocinas sino las plataformas de reproducción. De ese modo, The Chainsmokers marcó el horario nocturno en el KIA Stage con temas nuevos y clásicos como "Don't let me down" y "Closer" (con un twist interesante), que los espectadores recibieron con estruendo y alaridos. Así, el dueto firmó una actuación para recordar en la ciudad, sobre todo por su escenario y fuegos artificiales.

Pero no fue lo único digno de celebrarse, Imagine Dragons no se quedó atrás y desplegó en el Corona Agua Rifada un show de gran intensidad, front man en shorts y una serie de canciones que muchos corearon con el azoro etílico de quien sabe quién es el protagonista de la fiesta (basta recordar la ovación que recibieron al entonar "Bad Liar" o su éxito "Believer").

El cierre definitivo correspondió en el KIA Stage a Bloc Party.