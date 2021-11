Corona Capital: Sin cubrebocas ni sana distancia disfrutan el concierto

Tras casi dos años sin ningún evento masivo, por culpa de la pandemia de COVID-19, miles de personas se han dado cita al reconocido festival musical "Corona Capital", y en varios casos, la sana distancia y el cubrebocas quedan en el olvido.

Ya sea para meterse al slam, para disfrutar de sus bebidas o simplemente para gritarle a su artista favorito, algunos fans han sido captados sin el cubrebocas puesto durante el concierto.

El organizador del evento, Armando Calvillo, confesó en entrevista que aunque hay medidas para evitar los contagios, no podían ser tan exigentes con el público.

"Nuestra máxima prioridad es el público y que tenga una grata experiencia, con la Secretaría de Salud, con el gobierno, estuvimos hablando de los protocolos, honestamente ellos no exigieron de más, nos dijeron que ya estaba abierto, la industria no va a cerrar ya, tenemos que abrir y no vamos a pedir protocolos muy estrictos para su regreso", detalló.

Además, Calvillo explicó que para la realización del Corona Capital se basaron en medidas que ya fueron aplicadas en festivales internacionales, como el comprobante de vacunación o la prueba negativa del COVID-19.

"Ellos no nos exigieron pero nosotros sí quisimos adicionar ciertos requisitos basándonos en otros festivales internacionales y la experiencia que tuvieron y quisimos adoptarlo y entre estos requisitos estaba el comprobante de vacunación completo o la prueba negativa de Covid-19, también el uso del cubrebocas es obligatorio sabemos que cuando ingieren alimentos se lo quitan, pero que sea algo momentáneo", señaló.

El ambiente de fiesta y euforia se nota nuevamente en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual el año pasado prestó parte de sus instalaciones para convertirlas en un Hospital COVID-19.

Aún no se sabe el aforo total del lugar, pero cada uno de los escenarios lucen llenos como antes de la contingencia sanitaria.

JL