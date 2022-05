Los festivales masivos están de vuelta oficialmente en la metrópoli tapatía y tras dos años de ausencia debido a la pandemia por COVID-19, el Corona Capital finalmente celebró su tercera edición teniendo al valle VFG como sede, en donde se congregaron 37 mil 650 asistentes que, disfrutaron una jornada musical de más de ocho horas de manera ininterrumpida.

Previo a que bandas como Cass McCombs y Whitney marcaran el inicio del itinerario sonoro del primer día de actividades del Corona Capital Guadalajara 2022, las vialidades cercanas al valle VFG, como la carretera a Chapala, presentaron una carga vial considerable ante las adecuaciones que se realizaron para agilizar el ingreso de los asistentes luego de que el retorno cercano a la arena VFG se cerró a los vehículos para transformarlo en un puente peatonal y así los usuarios del estacionamiento habilitado frente al festival cruzaran sin riesgo.

Iniciado el festival, el público progresivamente abarrotó las distintas zonas distribuidas en las 27 hectáreas del valle VFG, entre corredores de alimentos y bebidas, carpas de descanso y sombra, juegos y experiencias de patrocinadores y sobre todo tratando de encontrar los lugares más cercanos a los tres escenarios principales que dieron la bienvenida a exponentes como X Ambassador y Tirzah.

Celebran una gala multicultural

Pese a que el calor, por momentos sofocante, estuvo presente en las primeras horas del show, a la mitad de la jornada, el áspero clima dio tregua ante los aplausos del público que inmediatamente se volcaron hacia los escenarios principales con bandas como Metric y Metronomy, que desataron una ola de ovaciones con éxitos como "Now or never now" y "The look", respectivamente, y que fueron tan solo el preámbulo de la extensa agenda musical que después sumó a Chvrches, que teniendo a Lauren Mayberry en la voz, fue una de las bandas que más aplausos generó.

Conforme bandas como The Drums marcaron el ambiente nocturno del festival, algunas banderas mexicanas comenzaron a ondear entre el público, en tanto que el saxofonista Kamasi Washington dotó a la velada con un repertorio exclusivo de jazz y toques de bigband.

Pero sin lugar a dudas, la banda neoyorquina The Strokes logró convocar a todos los asistentes del festival, que al filo de las 23:00 horas celebraron al unísono el recorrido que la voz de Julian Casablancas brindó entre sus recientes lanzamientos y éxitos ya conocidos como "Juicebox", "Eternal summer", "Brooklyn bridge to chorus" y "Reptilia".

Blondie marca el cierre

Marcó el cierre de la primera jornada del Coronal Capital en Guadalajara la banda neoyorquina de new wave Blondie, teniendo al frente a la legendaria Debbie Harry al frente de la tarima, quien emocionada por encontrarse por primera vez con el público tapatío, hizo gala de sus más emblemáticos como "Atomic", "Maria", "Call me" y "One way or another".

Para sorpresa de los asistentes, tras finalizar la presentación de Blondie, Camila Fernández apareció en otro de los escenarios con un repertorio de mariachi cantando éxitos de su padre y abuelo, Alejando y Vicente Fernández, respectivamente, como "Estos celos" y "Como quien pierde una estrella", así como de José Alfredo Jiménez con "Si nos dejan".