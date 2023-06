Luego de varias semanas ansiosas y llenas de especulaciones de carteles falsos, el Corona Capital reveló todos los nombres de los artistas y grupos musicales que participarán en el festival musical en su edición 2023.

Fue a través de sus diferentes redes sociales, donde el Festival compartió un video a todos sus fans en el cual se puede apreciar distintos puntos de la Ciudad de México junto con imágenes en las cuales se ven que preparan todo para el evento, además de colocar los nombres de los artistas y grupos que estarán presentes.

También se compartió el cartel oficial con todos los invitados entre los que destacan grandes bandas como The Hives, Two Door Cinema Club, Phoenix, Alanis Morrissette, Pulp, Arcade Fire, compartiendo la noticia del día con el regreso de Thirty Seconds to Mars.

De igual manera estarán otros grupos como Blur, The Cure, Pet Shop Boys, The Black Keys y The Chemical Brothers.

Artistas y grupos musicales para el Corona Capital

Viernes 17 de noviembre

Arcade Fire

Pulp

Alanis Morissette

Alvvays

Automatic

Belako

Boywithuke

Brittany Howard

Brooks Nielsen

Caroline Rose

Claud

Fenne Lily

Fitz and the Tantrums

Fleet Foxes

Hannah Storm

The Hives

Hot Chip

Kennyhoopla

Mild Minds

Mother Mother

Muna

Orion Sun

Phoenix

Roosevelt

Sampa the Great

Soccer Mommy

Sofie Royer

The Walkmen

Two Door Cinema Club

Unknown Mortal Orchestra

Yard Act

Sábado 18 de noviembre

Blur

The Black Keys

Thirty seconds to mars

Alice Ivy

Atarashi Gakko!

Barns Courtney

Ben Howard

Billie Marten

Black Kids

Dean Lewis

Fever Ray

Fletcher

Giant Rooks

Jawny

Jungle

Kasabian

Kim Petras

Kimbra

The Lathums

Lauv

Metronomy

Nation of Language

Neil Frances

Niall Horan

Olivia Dean

Parcels

Patrick Watson

Rebecca Black

Tessa Violet

Domingo 19 de noviembre

The Cure

Pet Shop Boys

The Chemical Brothers

The Amazons

Arlo Parks

Berlin

The Breeders

D4VD

DEHD

Feist

Goose

Grace Ives

Grace Abrams

The Happy Fits

Ladytron

The Lumineers

Nai Palm

NF

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Off!

Sleater-Kinney

Sylvan Esso

Tennis

The Twilight Sad

Zhu

El evento se llevará a cabo del viernes 17 al domingo 19 de noviembre en los distintos escenarios de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Todo los detalles sobre los boletos

El Corona Capital aún no ha dado a conocer los precios de los boletos para el festival musical, pero estos podrían ser algunos de sus costos aproximadamente.

Abono general: entre 4 mil y 5 mil pesos mexicanos.

entre 4 mil y 5 mil pesos mexicanos. Abono Comfort Fase 1: entre 6 mil 435 y 7 mil 635 pesos mexicanos.

entre 6 mil 435 y 7 mil 635 pesos mexicanos. Abono Plus Fase 1: entre 8 mil 580 y 9 mil 780 pesos mexicanos.

entre 8 mil 580 y 9 mil 780 pesos mexicanos. Abono Area Club: al menos 35 mil pesos mexicanos.

La preventa Citibanamex será el próximo 9 de junio que contará con 3 meses sin intereses, mientras que la venta general será el día 10 del mismo mes.

Los boletos podrás adquirirlos a través de la página oficial de Ticketmaster.

