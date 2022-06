"Coraje" el homenaje fílmico a Marta Aura

La actriz de cine, teatro y televisión, Marta Aura, estará de visita en la edición 37 del Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG), para presentar la película que protagoniza llamada “Coraje”, la cual es dirigida por su hijo Rubén Rojo Aura y donde también comparte el rol estelar con su otro hijo, Simón Guevara Aura; también tiene una participación especial su sobrina María Aura. Cabe señalar que la cinta se encuentra en la carrera por el Premio Mezcal.

La cinta es una ficción que se basa en una realidad que experimenta Marta Aura, la pérdida de la visión. La estrella interpreta a una actriz llamada “Alma”, quien tiene 76 años y quien está pasando por este problema de salud degenerativo. Mientras libra sus propias batallas, aparece su hijo “Alejandro” (Simón), quien regresa a México para reiniciar su vida y en el inter ambos tendrán que volver a adaptarse el uno al otro.

En entrevista con EL INFORMADOR, Rubén Rojo Aura, habla sobre este filme que también en momentos importantes de la película rompe con la ficción y ofrece al espectador un acercamiento íntimo a la familia Aura.

“Es una mezcla de muchas emociones, un poco de nerviosismo y ansiedad también por las implicaciones que tiene esta película, porque hablamos de cosas muy personales, es desnudar esta vida familiar al público, pero por otro lado es una alegría, porque para eso la hicimos. Además, me entusiasma mucho llevar a mis protagonistas (al FICG), que son mi mamá y mi hermano y poder verla en una sala de cine en un festival como es el de Guadalajara, al que además en lo personal le tengo mucho cariño”.

Sobre si en algún momento se planteó este proyecto como un documental y no como una ficción que toma su trama de la realidad, acota: “Sí me llegó a cruzar por la cabeza muy al inicio como algo más documental, sobre todo con este proceso de la enfermedad en la retina que empecé a vivir muy de cerca con mi mamá porque yo la llevaba al médico y fue como un proceso que en unas semanas avanzó muy rápido y me di cuenta que esta enfermedad marcaba el inicio de la etapa de la vejez de ella”, sin embargo, resalta que en todo esto que estaban viviendo había otros elementos para que se transformara en una ficción.

“Y en una tercera etapa, ya cuando estaba escrito el guion, fue que tomé la decisión de que de alguna manera hubiera en algunos momentos de la película, un rompimiento con la ficción y que se presentara una parte documental por llamarla de alguna manera”.

Tomar esta decisión fue algo que le planteó tanto a su madre como su hermano, “porque para mí es más importante mi familia que la película, tampoco me interesaba llegar a ningún punto donde ellos no estuvieran dispuestos, pero el recibimiento que tuve fue de mucha apertura y mucha confianza. Mi mamá que era la que más me importaba, porque es sobre ella esta historia, me dijo que tenía toda la confianza en lo que yo quisiera hacer”.

Marta le dijo que estaba interesada en tocar la sensibilidad de la audiencia y sabía que con esta decisión que había tomado Rubén esto iba a pasar. Comparte que dentro de la trama también quería contar tres distintas realidades, la problemática que le sucede a “Alma”, la puesta en escena que se monta en la película y finalmente este rompimiento con la ficción para darle una profundidad mayor a sus personajes y que el espectador note las emociones reales de los actores en ese mismo tenor.

El director e hijo de la protagonista considera que esta combina el drama real de su familia con elementos ficticios. CORTESÍA

Agéndalo

Exhibición de "Coraje"

Hoy 14 de junio a las 15:30 horas en Cineteca FICG

Miércoles 15 de junio a las 20:20 horas en Cineforo

Jueves 16 de junio a las 17:10 horas en Cineteca FICG

Jueves 16 de junio a las 18:50 horas en Cinemex Sania

Un bálsamo familiar

Sobre si este filme ayudó en lo familiar a solucionar o redimir situaciones de familia, Rubén dice que sí.

“La historia es una ficción pero todo está inspirado o basado en momentos que sucedieron, el rodaje en realidad fue muy bonito, nos acercó muchísimo, en esta parte de terapia fue como decir ‘check’, ahora espero que el espectador sienta lo que estábamos sintiendo. Yo creo que este proceso de sanación continúa, que también era algo que me interesaba contar en la película, que tampoco es que tenga un final feliz o cerrado, mi intención era dar a entender que la vida sigue y que probablemente seguirán habiendo recaídas y momentos malos, pero que ahí están (los personajes) en su intento por vivir”. Destaca Rubén que su madre sigue activa, y mientras la salud se lo permita, seguirá trabajando.