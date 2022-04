“Coque” Muñiz apuesta todo por los boleros

Sin imaginar que la idea de cantar sorpresivamente en un restaurante sería el inicio para impulsar uno de los proyectos más satisfactorios de su carrera, Jorge “Coque” Muñiz celebra que “Azulejos” se posicione hoy como uno de los discos más vendidos y escuchados en México tras el lanzamiento de su tercer volumen.

Tras estrenar el disco “Azulejos 3”, “Coque” Muñiz recuerda que hace siete años, en 2015, surgió la inquietud de presentar su entonces nueva producción de estudio de una forma diferente al público, y aunque sabe que es respaldado por una audiencia que le es incondicional en cada proyecto, decidió que el primer volumen de “Azulejos” se estrenara con un show en vivo en la llamada Casa de los Azulejos (reconocida sucursal de Sanborns), en la Ciudad de México, enfrentándose a los comensales -seguidores y no de él- que, sin esperarlo, formaron parte del íntimo concierto que después fue lanzado en formato DVD.

“A mí me pareció muy loco, porque no sabes cómo va a reaccionar el público, porque estás en lugar echándote un café y ves a un artista cantando y piensas ‘yo me equivoqué o él se equivocó’, así fue. Ensayamos por las mañanas y en la tarde cuando ya estaba la gente aparecí yo, grabamos todo el disco completo ahí en video”, refiere “Coque” Muñiz al resaltar la propuesta nacida por el productor Jorge Avendaño, quien lo animó a explorar un escenario diferente a los recintos artísticos que acostumbra.

Viendo el éxito que ha generado la saga de “Azulejos”, “Coque” Muñiz resalta el poder que mantiene el bolero, que ha sido la médula de este trío de producciones, y que ahora se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones que redescubren los atributos e impactos familiares y sentimentales que tiene el género más romántico.

“He probado en el show algunas canciones que deben haber sido éxito en 1904, me documento, pregunto dónde nació la canción, quién la cantaba. Cuando las canto, el público que está ahí canta conmigo, y son canciones que hace 30 o 40 años no las tocan en la radio, oyes al público y te preguntas por qué se la saben. Hay una memoria musical muy linda y yo trato de buscar ese botoncito para que el público cante con nosotros canciones que son para siempre”.

Coque comparte que “Azulejos 3” vivió su producción de estudio en plena pandemia y decidió movilizarse al estudio de Jorge Avendaño en San Miguel de Allende para dedicarse por completo a cada canción y definir cuál sería el rumbo que tomaría el disco incluyendo ahora temas como “Mi árbol y yo”, “No más contigo”, “La copa rota”, “Amor gitano” y una nueva versión de “Loco” (Tu forma de ser).

“Creo que se logró lo que queríamos, esa intimidad, pero sí descubrimos también algunas cosas, que mi voz podía ser más cálida cuando las cosas no se hacen con prisa, fue tranquilo, fue como un regalo de Dios estar grabando”.

La crítica más especial

“Coque” puntualiza que siempre ha procurado compartir con su padre, el también cantante Marco Antonio Muñiz, los planes que va trazando, y las producciones de “Azulejos” no ha sido la excepción, al recordar cómo fue la reacción de su progenitor al mostrarle los primeros resultados de su reciente álbum, indicando que su padre tiene una sensibilidad especial para exponerle sus críticas.

“Le mandé tres canciones antes de grabar para preguntarle qué opinaba y me dio su punto de vista. Hasta con nosotros es bien cordial mi papá, le cuesta mucho trabajo hablarte fuerte con algo que esté en desacuerdo, le da la vuelta para que no te sientas incómodo, que eso es increíble, porque a veces por ser tan honesto te pasas de cruel, y mi papá es muy ‘cool’ para eso, me comentó cosas que le parecieron buenas”.

“Coque” Muñiz comparte que confía en poder regresar pronto a Guadalajara para presentar “Azulejos 3” tras la agradable experiencia que vivió con el show que brindó en el Auditorio Telmex en compañía de Carlos Cuevas y Rodrigo de la Cadena, con quienes ofreció en noviembre del 2021 una velada en honor al fallecido cantautor Armando Manzanero.