Coque Muñiz: La millonaria vergüenza que pasó el conductor por equivocarse en el himno nacional

En entrevista con Yordi Rosado, Coque Muñiz (cantante y conductor) recordó que fue invitado a una de las peleas de Jorge "Maromero" Páez para cantar el himno nacional, pero en plena interpretación se equivocó y fue abucheado por el público.

"Me invitó un amigo gratis, un día antes canté el himno en El Patio, pensé que era un día más, o sea era algo tan normal para mí", recordó Coque.

"Me di cuenta que estaba haciendo una pendejada cuando empecé a oír que la gente chiflaba, pero ya no pude retomar, fueron como 10 segundos que empecé a cantar y fue culpa mía porque no me concentré", aceptó.

Momentos después, no solo se enfrentó a gritos y empujones por parte parte de los presentes, las consecuencias para el intérprete de "Casi siempre estoy pensando en ti" también llegaron a su vida personal.

Al no haber sido una invitación oficial, tuvo que pagar una multa millonaria y estaba a punto de casarse con Mina, pero las advertencias y amenazas de parte de las autoridades por su acto, le preocuparon de más

"Me mandaron detener de la gobernación, pague una fianza, pero le doy gracias a Dios que no había redes (sociales)", dijo.

Recordó también el consejo que su padre le dio, sobre que no se intentara justificar, sino que aceptara su error y no hablara públicamente durante 15 días, además lo afrontó para dejarlo atrás.

"Un millón de pesos porque si no me iban a detener, me acuerdo de con quién fui a hablar, se llamaba Jorge Moreno Collado y fui yo solo a gobernación, pedí un taxi porque dije 'ya no voy a estar sufriendo', porque me decían 'te van a detener', 'salte del país'".

¿Cómo se vió afectada su vida personal?

Actualmente, Muñiz y su esposa, Mina Salín, tienen una de las relaciones más duraderas del mundo del espectáculo, con treinta años de matrimonio, sin embargo recordó que el momento difícil que vivió, lo hizo temer por el futuro de su relación:

"Yo tenía mucho miedo porque me iba a casar. Me hubiera gustado no haber pasado ese momento porque en el camino lo entendí, pero la gente se siente más feliz de decirte algo para que te molestes que para felicitarte".

También dijo que todavía se arrepiente de haber cometido ese error, pues lo sigue afectando en otros aspectos.

"Me invitaron a entrar a la política y lo primero que me dijo un asesor fue te van a destrozar, (van a decir) 'este wey no se sabe el himno'".

