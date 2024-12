Desde el pasado jueves 26 de diciembre ya está disponible en Netflix la segunda temporada de “El juego del calamar”, la cual llega tres años después que la primera entrega que se estrenó en el 2021. Con un elenco renovado, pero conservando a algunas de las estrellas de la primera temporada, la trama vuelve recargada, con más suspenso, sangre y comedia para el gusto del público.

A propósito, el protagonista de “El juego del calamar”, Lee Jung-Jae, quien interpreta a “Gi-hun” el jugador 456, conversa sobre los retos a los que se enfrentó en esta segunda entrega de la serie.

–Tras el éxito global de la primera temporada, ¿te sentiste presionado para la segunda entrega?

–Sin duda sentí mucha presión. Analizamos muchos detalles para prepararnos para esta temporada, y también hubo muchos ensayos. Pero más que yo, el director y el equipo se dedicaron por completo a este proyecto, y gracias a ellos y a nuestros esfuerzos colectivos creo que hemos logrado algo grandioso.

–¿Qué es lo que más te sorprendió de la temporada dos cuando leíste los guiones?

–La dinámica de los personajes fue el aspecto más intrigante para mí en la temporada uno. Me sorprendió cómo todos los personajes tenían sus historias de fondo, y cada jugador ingresaba con distintos sentimientos y propósitos que los llevaban a desesperarse por ganar el juego. Creo que el director hizo un trabajo increíble al desarrollar esto, le dio mayor profundidad y exploró conflictos más fuertes entre los personajes.

Las personas con las que “Gi-hun” se topa en el juego, y la dinámica con aquellas que conocía de antes, todo eso superó lo que habría imaginado. Cuando leí el guion la primera vez, pensé: «Entonces, ¿así es como sucederá?, ¿se llevan a cabo estas reuniones? ¿Cómo pueden separarse así?». Las premisas y emociones ambientadas en las relaciones de los personajes fue lo que más me sorprendió.

ESPECIAL / NETFLIX

–¿Cómo abordaste esta vez a “Gi-hun”? ¿Cómo fueron tus conversaciones con el director Hwang al respecto?

–Lo más importante fue su forma de pensar, cómo está tan decidido a asegurarse de que los responsables de todo esto sean castigados. Para “Gi-hun”, si bien no tiene poder ni una estrategia clara de cómo resolver el asunto, de algo está seguro y es de que esto no puede volver a ocurrir jamás. Esa mentalidad juega un rol fundamental para sus motivaciones esta temporada. Posee la fuerte determinación de que tiene que cambiarlo todo.

Tuve muchas conversaciones con el director Hwang a medida que trabajábamos en la temporada uno, pero para esta temporada ya sabíamos trabajar muy bien juntos, y en el guion había descrito en detalle lo que pasaba por la mente de “Gi-hun”. Y como retomaba el papel y tenía la experiencia de ser este personaje, entender a “Gi-hun” se dio de forma muy natural. Esta vez, en lugar de hacer preguntas o compartir ideas con el director Hwang, me concentré más en comprender su visión creativa y lo que quería expresar, e hice todo lo posible para darle vida.

–En la temporada dos, vemos a “Gi-hun” de nuevo en los juegos. ¿Cómo fue volver a los dormitorios?

–Pensé mucho en cómo sería eso para “Gi-hun” después de todo lo que vivió en la temporada uno. Entonces, ¿cómo se sentirá cuando regrese y abra los ojos en el dormitorio? Podría empezar a temblar, o sentir esta gran motivación de salir con vida. Se desatarán muchos sentimientos complejos. Ya que ese es el lugar del que numerosos jugadores no volverán, porque no sobrevivirán para la siguiente ronda, “Gi-hun” debe haber pensado mucho en aquellos que no lo lograron la última vez que estuvo en el dormitorio y que ya no estaban con él, en especial, “Sang-woo” y “Sae-byeok”, y una ola de sentimientos lo debe haber abrumado. Cuando entré al set, todas las emociones que imaginé, las pude sentir físicamente. Creo que, a lo largo de mi carrera como actor, fue uno de los sets más avasallantes.

–“Gi-hun” asume un papel de liderazgo esta vez entre los jugadores. ¿Qué puedes contarnos acerca de este cambio en su personaje?

–"Gi-hun" se vuelve más serio y, a veces, cuando eso sucede, el espectro de lo que puedes expresar no es tan amplio. Dentro de ese espectro, el tono básico es bastante pesado, aunque existen diferentes grados de seriedad. En la temporada uno, había espacio para mostrar destellos de la naturaleza optimista y energía positiva de “Gi-hun”, pero esta vez tiene que ver más con que él está focalizado en su propósito. Presté mucha atención a los matices de su expresión psicológica dentro de estas limitaciones, para que el público pudiera apreciar todas las sutilezas.

ESPECIAL / NETFLIX

Te puede interesar: Verónica Cantú muere a los 46 años de edad

Sinopsis

Tres años después de ganar el juego del calamar, el jugador 456 sigue obstinado en encontrar a las personas detrás del juego y poner fin a su cruel deporte. Con la fortuna que obtuvo, “Gi-hun” financia su investigación y comienza por lo más obvio: buscar a un hombre con traje elegante que juega ddakji en el metro. Pero cuando sus esfuerzos por fin dan resultados, el camino para acabar con la organización resulta ser más mortal de lo que imaginaba... Para ponerle punto final al juego, tendrá que volver a ingresar.

El director Hwang Dong-hyuk —quien hizo historia en la edición 74 de los Emmy por ser el primer asiático en ganar el premio a mejor dirección de una serie dramática está a cargo una vez más del guion, la dirección y la producción de la serie. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun y Gong Yoo retoman sus papeles de la temporada uno. Se suman al elenco Im Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyuyoung, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-kun geun, Kang Ae-shim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri y Won Ji-an.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB