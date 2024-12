Karol G estrenará documental en Netflix

Esta mañana se ha anunciado que la ganadora del Grammy, KAROL G llevará a los suscriptores de Netflix su historia de poder, pasión e inspiración a través de un documental durante el 2025. Será un retrato íntimo de un ícono mundial de la música: la mujer detrás de la artista.

“Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable. ¡Una lucha que lo desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes... Mi sueño hecho realidad”, compartió Karol G en redes sociales sobre este proyecto.

El largometraje documental está dirigido y producido por la ganadora del premio Emmy, Cristina Costantini (Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado, Science Fair) y producido por This Machine y los productores R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith, en asociación con Interscope Films y Bichota Films.

This Machine, que forma parte de Sony Pictures Television, ha estrenado recientemente “Elton John: Never Too Late”, aclamada por la crítica, al igual que el comentado documental, “Martha”. Otros productores son Kristofer Ríos, Alex Simmons y Mariem Pérez junto con la co-productora Sofía Vanegas Cardona de Bichota Films. Mark Blatty y Margaret Yen son productores ejecutivos junto a John Janick y Nir Seroussi, de Interscope Capitol.

