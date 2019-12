Conoce al "Dr. Netas"

Francisco Almaraz, también conocido como “Pacasso”, presentó el volumen uno de “Dr. Netas. Stand Up Cómic”. Este proyecto que une a la comedia con el cómic, es un experimento para el autor, pues buscaba un proyecto más personal en el cual desarrollar la creatividad humorística que lo caracteriza.

“Siempre nos hemos dedicado a hacer humor político ligado a las noticias y es un tipo de humor muy efectivo, pero que tiene muy poco tiempo de vida. Entonces, al hacer este tipo de humor más personal, le estamos apostando a que el público lo pueda agarrar (el libro) en el 2019 o 2020 y que siga teniendo algo de gracia”, comparte en entrevista.

Recuerda Pacasso que comenzó haciendo un cómic en la Ciudad de México en un periódico, luego empezó en la animación y después fue cuando le entró la curiosidad por hacer humor más personal: “Y reflejarlo en un stand up era lo más adecuado, todavía cuando lo estaba escribiendo no sabía si yo lo iba a presentar, o si se lo iba a vender a alguien. Tomé la decisión de hacerlo animado y cuando estaba en el proceso de hacer el story board, mi esposa se acercó y me dijo que esto funcionaba como cómic”.

Entonces, le empezó a dar este tratamiento con miras a hacer el libro, sin pensar aún si lo iba a llevar a una editorial, pero el resultado fue muy grato para el autor, así que cuando se armó del valor suficiente para llevarlo a una editorial -Plan B-, le aceptaron el proyecto.

El stand up es vivencial, se da en un entorno en vivo, en ese sentido, comparte Pacasso que llevar el género a un libro, fue para él más cómodo, “porque no estoy acostumbrado a lidiar con un público, porque puedes estar muy preparado para diversos escenarios, para una batalla en la selva, pero un día te va a tocar estar en la nieve, en este caso con un público que parecerá el desierto. Entonces, reunir ese número de herramientas para enfrentar una audiencia de ese tamaño, creo que lleva mucho tiempo y son héroes todos los que lo logran hacer bien”.

Por eso es que se siente más preparado para presentar este estilo de comedia en este formato, puesto que ya tenía experiencia con el cómic: “El humor que he venido manejando en las animaciones y aspectos políticos se traduce muy bien, pero ahora ya (en el libro) lo hago hablando de temas más atemporales y universales, con experiencias personales que se me hizo muy natural vaciarlas en este personaje”, señala.

Pacasso agrega que la manera en la que se alimenta de material para desarrollar su personaje de “Dr. Netas”, tiene que ver con las observaciones que hace diario: “A veces pasa con standuperos en Estados Unidos que ya tienen un nivel de éxito brutal y sus observaciones sobre su vida normal van escaseando, ya hablan de ser millonarios y algunos de ellos ya pierden contacto con el público que los vio nacer, así que si te mantienes en un nivel de vida normal, siempre tendrás material para reflejarlo en tus cosas”, finaliza y adelanta que ya se aproxima el segundo volumen de este proyecto.