Con más de un millón de seguidores en Facebook y más de 12 millones de suscriptores en su canal de YouTube, Luli Pampín es una de las cantantes infantiles más importantes de la industria.

Es así que la estrella argentina vuelve a Guadalajara para llenar de música y diversión a las familias tapatías. El concierto será este domingo 15 de enero, a las 17:30 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, cuando se presente con el cierre de su gira “Bienvenidos”.

La presentación será por demás emotiva porque la cantante está embarazada; espera una bebé, su segunda hija, pues ya tiene un pequeño de ocho años. Entonces, pronto se tomará una pausa para recibir a su pequeña.

“Estamos muy felices de volver a México porque nos encanta estar aquí. Guadalajara es un sitio que disfrutamos tanto, que paseamos, que conocimos y donde nos trataron muy bien, así es que es una maravilla poder volver”, cuenta en entrevista para EL INFORMADOR.

Sobre lo que significa tener este cierre de tour, explica que hay un contraste de emociones, “es como una gran felicidad, pero a la vez es decir que no sé cuándo podré volver. Acá tenemos a la bebé en la pancita que me acompaña durante toda la gira. Entonces, también me gusta mucho compartir este momento que también es algo muy nuevo para mí y tan especial”.

El público de Guadalajara podrá esperar muchas sorpresas este domingo con su espectáculo, algunos ya lo vieron, otros aún no, pero también varios más querrán repetirlo: “Es un show donde bailan los pequeños, las mamás y las abuelas, es para toda la familia, para que se pongan a cantar, a gritar y para hacer ejercicios. Tenemos un montón de personajes súper divertidos; conocerán la historia de Luli Pampín desde sus inicios, también tendremos a un personaje que viene a interrumpirnos la fiesta y vamos a ver de qué manera lo solucionamos, hay de todo, hasta fiesta de cumpleaños. Vamos a celebrar por lo alto este cierre de gira”.

Para Luli toda esta aventura que está viviendo con la gira y con su embarazo, está siendo muy simbólico y emotivo, pues para ella es muy especial compartir con las familias en los shows la experiencia que está viviendo con la espera de su bebé. “(La gente) se emociona y se pone en mi lugar”. Además, refrenda que estar embarazada no es sinónimo de enfermedad o de no poder hacer las cosas que habitualmente hace.

“Todo ha sido con mucha naturalidad porque me siento bien. Obviamente cuando lo cuento es inevitable que se me escape alguna lagrimita porque es algo muy emotivo, pero sí, con el resto del show termino un poco más cansada porque llevo un pesito extra, pero me encuentro bien”. Además, aunque se tome una pausa para disfrutar de su bebé, Luli seguirá trabajando en su música, sólo se alejará brevemente de los escenarios.

“Mi hijo, que ahora tiene ocho años, ha sido el que impulsó mi carrera de artista infantil y el que hizo que siguiera en este camino, que no tuviera miedos o vergüenza, él me ha estado enseñando sin saberlo desde que era un bebé y gracias a él también entendí qué quiero enseñarle a los niños a la hora de componer y escribir. Y la verdad ahora con mi bebé seguramente encuentre la misma inspiración, así es que seguiremos con el proyecto”, finaliza.

Agéndalo

“Bienvenidos” con Luli Pampín. Domingo 15 de enero, a las 17:30 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Boletos desde 600 a 1,400 pesos. Más información en https://bit.ly/3X4r1DT.



CT