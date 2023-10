El músico y cantante canadiense, Michael Bublé conquistó al público de Guadalajara este lunes por la noche en el Auditorio Telmex con su gran carisma y seductora voz. La velada fue muy divertida, romántica y mágica gracias a la chispa que le imprimió el también actor de 48 años. El artista presentó su gira "Higher Tour 2023" teniendo un sold out.

La velada comenzó a las 21:20 horas, sonando como preámbulo los acordes de "Feeling good". Y es que abrir con esta pieza significaba que la noche iba a estar plagada de éxitos. Después de esta gran melodía, Bublé también entonaría

"Haven't met you yet". "¡Que paso Guadalajara!", gritó el músico para luego pedirle a la gente que coreara "oe oe oe.... Bublé, Bublé"....

Su esposa es argentina, así que entiende muy bien el español, y aunque lo habla con tropiezos, justamente esa manera que tiene de abordar el lenguaje, es lo que mantenía muy divertida a la gente. "Mis amigos, mi familia, mi país, soy Miguel Burbuja", dijo, lo que provocó risa entre los asistentes.

"Esta noche es especial para mí. Me encanta el teatro porque es íntimo.... los mexicanos son súper calientes", confesó con gran picardía. "Este no es un concierto es una fiesta con mi familia". Y dicho esto, sonó "Love", otro de sus grandes hits, pero se vio interrumpido por un extraño ruido, así que bajó del escenario y se dirigió con un señor que cantó a capella "Guadalajara, Guadalajara".

Otros temas que también interpretó fueron "Such a night" y "Sway", otro clásico que la gente también reconoce por ser una pieza de antaño interpretada por Pedro Infante (en español "Quién será"). También se escucharon "Home", "Everything" y "Higher".

Pero también aclaró Michael que aunque muchos lo ubiquen por la Navidad, en realidad sus canciones son pura seducción. "Mi música es para ustedes, para que hagan bebés.... Habrá mucho sexo esta noche", expresó, lo que hizo que el público disfrutara de su gran humor.

Acto seguido, sonó el clásico "To love somebody", pero también la sofisticada pieza "Me and Mrs. Jones". Entre el público estaban los actores de "Mamma Mía!", Alex de la Madrid y Lisset. "Ustedes en México tienen una energía especial", confesó Bublé y luego interpretó "Quando, quando, quando", para después dar paso a "Fever", cover de Elvis Presley.

Y es que reconoció que entre sus héroes musicales están Frank Sinatra, Tony Bennett y otros más, pero en especial guarda una gran admiración por Elvis Presley, de hecho contó a manera de anécdota que Priscilla Presley lo invitó a hacer un dueto con el rey del rock hace unos años en un proyecto con The Royal Philarmonic Orchestra de Londres. Así que para elevar el legado de Elvis también interpretó otras piezas como "Trouble", "Burning love" y "Falling in love".

El espectáculo continuó con otras canciones como "You're my first, my last, my everything", cover de Barry White, "Cry me a river" y "Always on my mind".

CT