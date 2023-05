En varios rubros este Corona Capital Guadalajara es ejemplo de buen funcionamiento: ampliaron la variedad de divertimentos y aumentaron sus zonas de descanso e hidratación, el sistema de pagos para consumos funcionó muy bien, lo que tiene que ver con infraestructura para las presentaciones de los grupos trabajó de maravilla y los horarios se cumplían con precisión. Del otro lado, mejorar el sistema de transporte para la gente que busca atender este tipo de festivales sigue siendo un reto.

Digno de referir que la banda femenina de punk-rock que también realiza performance, las Pussy Riot, hicieron honor a su tradición y presentaron un documental sobre violencia policíaca y consignas contra la violencia y los desaparecidos en México y Latinoamérica; eso sí, entraron a escena un poco tarde y las cortaron a su hora, en medio de un discurso.

En este contexto ya se habían presentado Widiwspeak, Royal & The Serpent, Blonde Redhead, Joon y Mother Mother.

Legendarios

Aunque ya han visitado la ciudad en años pasados, la mítica banda de rock alternativo, Pixies, regresó después de 13 años y hace valer su condición de agrupación de culto; de este modo, desde conocidas rolas como “Here comes your man” hasta la icónica e insoslayable “Where is my mind?” (cierre apoteósico, sin duda), los brazos en alto y los gritos no se hicieron esperar en el foro Corona Agua Rifada.

Frank Black (antes Black Francis), distinguido por su singularidad como front man, puso ejemplo y los del grupo entregaron una actuación movida, intensa, continua y subida de volumen, en la mejor tradición del punk que siempre está en el ADN de sus composiciones. ¿Ejemplo? Su versión de “Vámonos” o “This monkey is gone to Heaven”; ¿felicitaciones? Todas para Joey Santiago.

Ahora, aunque no sorpresivo, se agradece la programación de una figura como Sophie Ellis-Bextor, en el Viva Tent (no hubo canción mejor coreada este fin de semana que “Murder on the dance floor”); un perfecto complemento para las actuaciones de Caroline Rose y Blu DeTiger en el foro dedicado a la música electrónica.

Asimismo, el Kia Stage se adornó con la actuación de Idles, la banda británica-irlandesa de post punk, a quienes sucedieron en ese mismo escenario Foals, la banda británica que con su rock alternativo puso a saltar a la concurrencia, en especial con temas como “Life is yours” y “What went down”.

Casi de casa

Interpol, la mundialmente celebrada banda de rock, fue uno de los números más esperados de la velada (se han presentado más de una vez en la ciudad, siempre con éxito, casi locales); como corresponde, aunque los temas recientes nutrieron su set list para el festival, vale destacar que todavía las canciones de su primer disco, “Antics” (2004), resuenan en la memoria de sus fanáticos (sobre todo “C'mere” o la magistral “Evil”).

Finalmente, el honor de cerrar el festival correspondió a la intérprete de origen ruso, Regina Spektor, quien encantó (al piano o sin él) a los oyentes, en un show nunca antes visto en estos lares. La vara queda alta para el año entrante, pero hay espacio para la innovación.

