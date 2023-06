Para celebrar sus poco más de cinco décadas de carrera artística, el cantante y compositor Michael Bolton regresa a la ciudad con su música para presentarse en el Auditorio Telmex, este próximo lunes 12 de junio, a las 21:00 horas; así, el intérprete y ganador de varios premios Grammy cantará sus mejores éxitos ante sus fanáticos tapatíos.

El famoso norteamericano ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y se presentará en territorio nacional para compartir su amplio repertorio musical, donde se hallan temas célebres como “When a Man Loves a Woman” o su primer gran hit internacional, “How Am I Supposed To Live Without You”; ahora bien, en fecha reciente Bolton lanzó “Spark of Light”, el sencillo principal del que será su primer álbum de estudio original en casi 15 años.

Por ello, en esta oportunidad hemos compilado una serie de sucesos y hechos esenciales en una carrera que cuenta con 50 años y que ha mantenido al músico entre los mejores de su categoría.

10 grandes momentos de Michael Bolton

En varias ocasiones, el cantante ha dicho que alcanzar el éxito para él significó “una escalada de 18 años”, esto porque su primer contrato discográfico (con Epic Records) lo firmó a los 16 años de edad, y consiguió su primer éxito hasta los 34 años. Serenidad y paciencia fueron sus virtudes. Michael Bolton, que a los 20 años de edad tenía ya tres hijas, necesitaba salir de su crisis artística y económica; así, decidió que su carrera musical se centraría en jingles publicitarios y grabó varios de ellos para una gran variedad de marcas e instituciones. Esto incluyó la grabación como una de las voces para el célebre comercial “Be All That You Can Be”, del ejército de los Estados Unidos, así como jingles para anuncios de refrescos. Durante la época en que grababa jingles, Bolton también firmó con Columbia Records para seguir una carrera con una banda de rock (Blackjack) que le recomendó su manager. A la par, escribió canciones de Rhythm & Blues y country para los mejores artistas de esa era en esos géneros, como The Pointer Sisters y Kenny Rogers. Un día, el cantante recibió una llamada del presidente de Columbia Records, quien al ver el éxito de los temas que compuso para otros, le dijo: “Abandona la música rock”. La siguiente canción que escribió Bolton, “That’s What Love Is All About”, la grabó él mismo y ascendió como la espuma en las listas de éxitos, en especial en la categoría de música para “adultos contemporáneos”. Ese hecho marcó el inicio de su ascenso meteórico, a lo que siguió una serie de nueve álbumes de estudio que -en forma sucesiva- se clasificaron en el Top Ten. Fue un especialista en grabar covers de éxito. Uno de sus primeros grandes éxitos fue su interpretación de 1987 del clásico de Otis Redding, “(Sittin' On) The Dock of the Bay”; al escucharla, la viuda de Redding, Zelma, dijo que estaba tan conmovida por la actuación del cantante que “me hizo llorar. Me recordó tanto a mi esposo que sé que si él la escuchara, sentiría lo mismo”. Interesado en la música soul y los clásicos de la Motown, en 1989 lanzó una versión de “Georgia on My Mind”, de Ray Charles, con la que tuvo otro hit. En 1991, lanzó el álbum “Time, Love & Tenderness”, que estaba compuesto en su totalidad por covers, y presentaba su versión (ganadora del Grammy) de “When a Man Loves a Woman”, de Percy Sledge, que fue un éxito mundial. También ha sido altruista. Para el disco “Over the Rainbow”, que produjo en sólo cinco días, Bolton grabó la canción “New York, New York”, un clásico que también estaba en su álbum “Bolton Swings Sinatra”; entonces lo hizo para un episodio de la serie de televisión “Challenge Anneka”; las ganancias del disco fueron destinadas a hospicios infantiles en todo el Reino Unido. ¿Problemas? Como todos. El 24 de febrero de 1992, The Isley Brothers presentó una demanda contra Bolton, alegando que su exitosa canción de 1991 “Love Is a Wonderful Thing” plagió su canción de 1966 del mismo nombre. Un jurado de Los Ángeles falló a favor de The Isley Brothers el 25 de abril de 1994. Ese año fue el juicio con la bolsa más grande de la historia por plagio en la industria de la música. Bolton, Goldmark y Sony apelaron el veredicto y la lucha judicial continuó durante casi siete años más. Todo terminó el 22 de enero de 2001, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó la apelación y estableció que el grupo debía recibir 4.2 millones de dólares de Sony Music, 932 mil 924 de Bolton, 220 mil 785 de Goldmark. Tuvo más demandas, pero se fallaron en su favor. El 25 de julio de 1993, Bolton jugó contra Michael Jordan en un partido benéfico de softbol televisado en el estadio de los Medias Blancas de Chicago, el Comiskey Park. El equipo de Bolton, The Bolton Bombers, compuesto por Bolton y su banda, ganó el juego 7-1 contra el equipo de Jordan, Jordan's Air Force, que estaba compuesto por celebridades como: Magic Johnson, Chris Chelios, Ahmad Rashad, Evander Holyfield, Daniel Baldwin, William Baldwin, Mark Harmon, MC Hammer, Tom Selleck y Stacey King, con Bo Jackson como manager. Michael Bolton ha compartido el escenario o estudio de grabación con estrellas como: Patti LaBelle, José Carreras, Ray Charles, Céline Dion, Plácido Domingo, Renée Fleming, BB King, Luciano Pavarotti, Percy Sledge y Zucchero.



Participa

¡Asiste al concierto!

Gana uno de los cinco pases dobles para asistir al concierto de Michael Bolton, en el Auditorio Telmex, el próximo lunes 12 de junio; la dinámica la encuentras en las redes sociales de EL INFORMADOR.

