Ser leal consigo mismo ha llevado a Carlos Rivera a conquistar los cuernos de la Luna, ganándose principalmente el cariño y el respeto del público.

Aunque siempre ha mantenido su vida privada al margen de su carrera musical, mostrando solamente lo que él considera que es correcto e importante, esta vez en retribución a la conexión con sus seguidores y a propósito de su madurez musical, es que el intérprete ha decidido desnudar su alma a través de su séptima placa de estudio: “Sincerándome”, la cual desde hoy está disponible en plataformas.

Este proyecto que se compone de 10 piezas, es una placa muy personal porque Carlos refrenda en ella su faceta como compositor: “Estoy muy contento de poder presentar este álbum completamente inédito, con ganas de que la gente lo escuche, compartiéndoles canciones que han formado parte de momentos muy importantes en mi vida. Y más que querer compartir parte de mi vida con la gente, es literal, conectar de corazón a corazón. No se trata de mí, sino de canciones que hablan de emociones y de sentimientos vividos, y es a partir de ahí donde hago este disco y me decido a compartir la parte más vulnerable de mi vida, todo lo que amo, todo lo que odio, todo lo que me harta y todo lo que deseo”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR.

Expresa que para todas las personas este punto de observarse a sí mismos con plena sinceridad, tal como son, es la parte más difícil: “Uno quiere siempre mostrar el mejor rostro, la perfecta de tu vida y no te gusta mostrar este otro lado. Y a estas alturas de mi carrera y de mi vida, pues me siento con ganas de simplemente desahogarme por medio de mi música e incluso rescatar canciones que hace mucho me ayudaron a sincerarme de una o de otra manera. Entonces, ese ha sido el filtro para cada una de las canciones (que integran el álbum) cada una es igual de importante en mi vida y por eso es que las quise incluir”.

En ese sentido, comparte que hay tres canciones que rescata del pasado, como “Eres tú, mamá”, la cual escribió a los 16 años para regalársela en un festival del Día de las Madres; recuerda que no tenía dinero para regalarle algo más a su mamá, así que este tema fue una gran oportunidad para demostrarle su cariño, “y hasta ahora, después de 20 años es que la grabo”.

También está “Por siempre estaré aquí”, “la canción que le escribí a mi familia para despedirme de ellos cuando yo me mudé a la Ciudad de México para estar en ‘La Academia’, y es una canción que tiene un poco este dolor de la despedida, de dejar tu casa para nunca más regresar, pero que también habla de la alegría, porque también se trataba de que me iba a cumplir mis sueños”.

El otro tema es “Alguien me espera en Madrid”, una colaboración que Carlos hizo con Carín León y Edén Muñoz; es “una canción que todavía no encuentro la manera de describirla, yo creo que la gente la tiene que escuchar. Es un tema donde jugamos literalmente con la música, mezclamos ritmos y estilos que no tienen nada que ver el uno con el otro, sin embargo, se llevaron perfectamente bien en este tema, que es una canción pop a pesar de los elementos que contiene. Es muy divertida, habla del momento en el que yo regresé de España, por ahí del 2013 o 2014, después de haber hecho ‘El Rey León’, donde ya empezaba a conquistar ese país y en México todavía no terminaba de hacerlo del todo. Entonces, mi sentimiento se convirtió en canción porque allá me estaban esperando y aquí no tanto”.

Un momento complejo

El tema principal del álbum, “Sincerándome”, el cual le da nombre al disco, recuerda que llegó en un momento complejo y duro para él como persona y como artista: “Estaba consiguiendo y logrando lo que tanto había soñado, sin embargo, no terminaba de disfrutarlo del todo porque eran demasiadas cosas al mismo tiempo. Incluso hasta estaba enojado conmigo mismo”, esto lo dice porque luego de conquistar el éxito, estaba agotado física y emocionalmente, “porque cuando se multiplica lo bueno, también se multiplica lo malo, y esa es la parte que a veces es difícil sobrellevar y es la que a mí me estaba pesando”.

Carlos comparte que era muy feliz viendo los escenarios llenos, pero la otra parte, lo negativo que se genera con la exposición, lo estaba dañando en lo emocional: “Y hoy con las redes sociales y con tantas cosas que vivimos, qué más me gustaría decir que no afecta o que no pasa nada, pero somos seres humanos y sí pasa, sí duele y sí lastima, de ahí viene ‘Digan lo que digan’, que habla de eso también, de todo lo que se ha dicho, se ha inventado. Yo no soy de dar réplica jamás, si alguien prende un fuego, no le voy a echar leña para que prenda más, al contrario, y como el tiempo me da la razón, pues ese pequeño fuego se apaga, y el tiempo da la verdad también”.

Entonces, esta canción es muy importante para él, porque cuando la empezó a desarrollar, comenzó a salir todo esto que explica, pero no quería continuar, porque no quería mostrar esa parte vulnerable de decir, “sí nos lastimaron y la pasamos mal, sin embargo, se convirtió en una canción que habla del triunfo del amor a pesar de todo y como dice: ‘Aquí sigues tú y aquí sigo, y no vamos a dar explicaciones porque el tiempo nos ha dado la razón’”.

De las 10 canciones, la única que es en coautoría es “Te soñé” que hizo con Carlos Vives, es una pieza dedicada a Tlaxcala, también está “Mi niña linda” que la escribió para su hermana, además de “Empieza por mi boca”, “que esa sí es como un poema erótico hecho canción, es bastante especial”, comparte. También está en la selección “Un viaje a todas partes” que es el sencillo que grabó con Melissa de Matisse.

Dedicado a Cynthia

Sin duda, para el cantante el lanzamiento de este disco marca una nueva etapa en su carrera, la cual consolida con la plenitud sentimental que está viviendo con su pareja Cynthia Rodríguez, con quien se casó el año pasado y a quien dedica este álbum.

“A quien más reconocimiento le doy por quién soy ahora y por ser mi inspiración, no sólo en canciones sino en cómo ser una mejor persona es a mi mujer, Cynthia, que ha sido la persona que me ha aguantado literalmente y que estuvo a mi lado en los peores momentos, como cuando estaba a punto de caer y fue quien no dejó que pasara, y eso para mí tiene muchos grandes valores en lo que estoy haciendo ahora”, destaca.

Para Cynthia, además de otras canciones como “Que lo nuestro se quede nuestro”, ahora le escribió “La carta”, que habla sobre un momento muy especial que ambos vivieron y espera que pueda ser útil para las parejas que este mes festejan al amor.

Agrega que sobre este tema no le gusta dar tantos detalles, pero invita a que la gente la escuche “y especialmente lleguen a la última frase de la canción que es bastante reveladora y especial de un momento que es muy importante en mi vida, es una carta de amor literalmente”, finaliza.

Toma nota

Llegará al Auditorio Telmex

Con la salida del álbum, también se desarrolla en sinergia una gira de conciertos llamada “Un Tour a Todas Partes” con la que visitará México, Costa Rica y España.

En Guadalajara estará los días 25 y 26 de marzo, en el Auditorio Telmex, a las 21:00 horas; la primera fecha ya es sold out. Además, la gira de promoción también la llevó a Argentina, Chile, España y Miami.

“Guadalajara (con la gira) es de nuestras primeras fechas, es una metrópoli que siempre ha sido de las ciudades de todo el país que más han abrazado mi música desde el principio, nunca olvido que de mis primeros conciertos fueron en el Teatro Diana y que luego llegamos al Auditorio Telmex y pues ahí los espero”.

