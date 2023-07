Donde se unen el recuerdo y la música vive el espíritu de rebeldía y el Rock and Roll que en México estuvo vigente en las décadas de los años 50 y 60. Las piezas de “Despeinada”, “Magia Blanca”, “La señal” y otros grandes éxitos de antaño se podrán escuchar el próximo 4 agosto, en el Teatro Galerías, bajo el espectáculo “Chavos + Rukos”.

Dirigidos por Benny Ibarra llegarán artistas de la talla de Los Hermanos Carrión, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devil's y el solista Roberto Jordán, quienes tras un exitoso paso por la Ciudad de México se volverán a reunir ahora en el escenario del Teatro Galerías.

“Yo amo Guadalajara porque tengo muchos recuerdos de las veces que he ido a presentarme allá; la gente se ha portado muy bien, realmente era un recibimiento muy padre para mí… Tengo recuerdos muy padres de todo el público de por allá”, comentó en entrevista con EL INFORMADOR, Roberto Jordán.

Sobre su trayectoria comentó que, aunque ya ha pasado mucho de las épocas del twist, aún sigue vigente el espíritu rocanrolero y canciones de su repertorio como “La Señal”, aún mueven cuerpos y corazones: “Esa canción es mágica (‘La Señal’), porque tiene algo que le gusta a todo mundo, nos pone a bailar y la disfrutamos mucho. A mí esa fue la impresión que me causó cuando recién la hice y pues fue mi primer éxito, así que le tengo mucho cariño”, añadió.

El artista señala que el rock de los años 50 y 60 no sólo lo escuchan los adultos, comparte que muchos jóvenes han crecido con él, gracias a sus familiares: “Muchos chavos crecieron consumiendo esta música, porque sus papás la ponen; entonces la oían y les gustó también y con el tiempo pues la han seguido disfrutando; es todo un fenómeno muy especial, porque hay ritmos que llegan, están un tiempo y se van, pero el rock se conserva y se vive aún hoy. Sus canciones las baila todo el mundo, porque es un ritmo muy pegajoso, muy rítmico y sobre todo es atractivo. Te sientes bien, sus letras son muy buenas”, apuntó.

Rebeldes de por vida

Es evidente que el paso del tiempo y la historia, aunque les ha sumado años, no ha cambiado en lo absoluto su espíritu rebelde; y la música la disfrutan como si no existiera el mañana; y es que aunque algunos grupos han sufrido diversos cambios en sus alineaciones, Los Hermanos Carrión no y permanecen tan unidos como el primer día.

“Somos las voces originales de Los Hermanos Carrión; Héctor Carrión, en ocasiones, tocaba el bajo y cantaba conmigo algunas canciones, pero seguimos los originales... Lalo y yo no hemos cambiado ni un poquito del estilo. Originalmente, nosotros pensamos que el rock iba a durar sólo dos años y entonces decidimos interpretar temas románticos porque podemos, pero no esperamos que fuéramos a durar más rato… Y no es queja, somos afortunados y damos las gracias a Dios y al público; nos hemos conservado y ahora somos llamados los pioneros del rock", explicó Ricardo Carrión a esta casa editorial.

Los Hermanos Carrión comparten que a pesar de la edad, si dependiera de ellos, ofrecerían conciertos hasta de tres horas; lo anterior, agregan, se debe a que disfrutan mucho estar con el público porque sienten que rejuvenecen; sin embargo, para la presentación que ofrecerán próximamente en la ciudad, compartirán el foro con otros artistas y se les asignará entre 20 y 40 minutos, lo cual no es un impedimento para disfrutar de los buenos tiempos.

“Cantaremos los principales éxitos, porque tenemos muchísimos; hemos dejado de cantar algunos por falta de tiempo, y yo creo que si fuera nuestro propio show duraríamos como tres horas cantando… Sólo que antes nos llevaban flores y ahora nos llevan a medicina (risas), pero no se preocupen que estamos bien; en verdad estamos muy contentos de venir, se la van a pasar muy bien”, afirmó Ricardo.

Entre los éxitos que tuvieron estos hermanos se encuentran: “Magia blanca”, de Marty Robbins; “Las cerezas”; “Se fue”, éxito de Del Shannon, número uno de Billboard en 1961; “Adiós, adiós amor”, éxito de los Everly Brothers, número uno según Billboard en 1958; “Creo estar soñando”, éxito de Neil Sedaka; “Entre la lluvia y mi llorar”, éxito de los Everly Brothers; “Rosas rojas”, éxito de Bobby Vinton y número uno en Billboard de 1962 y “Lanza tus penas al viento”.

Agéndalo

Concierto “Chavos + Ruckos”

Los íconos del rock en español invadirán la nostalgia y las emociones de sus más fieles fans de la Perla Tapatía, el próximo viernes 4 de agosto, en punto de las 20:00 horas, en el Teatro Galerías (Av. Lapislázuli, 3445, Zapopan), recinto que se llenará de recuerdos y de todos los éxitos que marcaron una época en México.

CT