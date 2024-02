Xavi, uno de los cantantes de corridos tumbados más virales de la actualidad, llega por primera vez al escenario del Teatro Diana, donde cantará su reciente éxito “La Diabla”, la cual ha alcanzado gran popularidad en el regional mexicano y ha posicionado a Xavi en lo más alto de los rankings musicales.

El concierto que ofrecerá en la ciudad será el 30 de marzo y la venta de boletos comenzará a partir del 9 de febrero en sistemas Ticketmaster y taquillas del Teatro Diana.

Cabe señalar que en los últimos días el nombre de Xavi ha estado en tendencia, luego de estar en los primeros lugares de Spotify y desbancar a Peso Pluma como el “rey” de los corridos tumbados.

Asimismo, en el top global aparece en la primera posición, dejando atrás a artistas como Ariana Grande y The Weeknd.

Pero, ¿quién es Xavi, el cantante que superó a Peso Pluma en Spotify?

Joshua Xavier Gutiérrez, conocido artísticamente como Xavi, es un joven cantautor de origen mexicano-estadounidense, nacido en Phoenix, Arizona.

A pesar de su temprana edad de tan sólo 19 años, Xavi ha destacado en la escena musical con su sensibilidad lírica y conmovedoras composiciones, estableciendo un puente musical entre las fronteras de México y Estados Unidos.

Su estilo incluye R&B, pop y urbano, todo mezclado con sonidos regionales mexicanos.

Luego de lanzar música de forma independiente, Xavi llamó la atención de los ejecutivos de Interscope, quienes lo descubrieron a través de las redes sociales y el resto es historia: está desarrollando una exitosa carrera musical de la mano de uno de los sellos más importantes de la música mundial.

“Yo no elegí mi carrera, ella me eligió a mí. Siempre me gustó la música pero la veía más como un sueño y ahora lo estoy cumpliendo”, afirmó Xavi para Spotify.

Agéndalo

Concierto de Xavi, el 30 de marzo, en el Teatro Diana.

