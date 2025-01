La histórica unión de tres grandes agrupaciones de la música romántica mexicana, Los Yonic’s, Los Freddy’s y Los Muecas, llegará al Auditorio Telmex el próximo 17 de enero en una noche llena de nostalgia y amor.

En charla con la prensa los integrantes de estas legendarias bandas compartieron su emoción por el encuentro que reunirá diferentes estilos románticos, reconociendo el apoyo constante de sus seguidores en Latinoamérica, Estados Unidos y México. “Nos da mucho gusto que nos hayan unido a estos tres grupos porque, gracias a Dios y al público, hemos funcionado bastante bien”, expresó Fernando Tapia, integrante de Los Freddy’s.

El legado de estas agrupaciones ha trascendido generaciones, y para los artistas, el compromiso con su audiencia se mantiene tan fuerte como en sus inicios. “Siempre hay nerviosismo al subirse al escenario”.

“En mi caso, llevamos más de seis décadas, siempre con la adrenalina de dar lo mejor para nuestro público”, agregó.

"Es una responsabilidad muy grande hacer un evento para el gusto de todos los que nos han seguido", añadió Tapia, resaltando la emoción que aún experimentan al pisar el escenario.

La conexión con las nuevas generaciones es algo que los artistas valoran profundamente, ya que su música sigue resonando en los jóvenes gracias al legado transmitido por padres y abuelos. “Es algo maravilloso ver la respuesta, que siguen pidiendo y apoyando nuestra música. Es admirable ver cómo la juventud y los niños de 10, 15 años también disfrutan y cantan nuestros temas”, compartió Tapia.

En cuanto a la estructura del espectáculo, José Manuel Zamacona Jr., de Los Yonic’s, adelantó que están trabajando para ofrecer una colaboración especial en el escenario. “Estamos viendo cómo colaborar juntos, quizá cerrar cantando canciones del otro grupo. Eso es lo bonito de juntar a los artistas en un mismo lugar. Cada quien trae su espectáculo, pero queremos ofrecer una noche de recuerdos, una noche de amor que celebre también a las nuevas generaciones”, comentó Zamacona.

La posibilidad de llevar este formato de concierto a otros recintos emblemáticos del país también fue un tema abordado en la conferencia.

“Nos gustaría hacer también la Arena Monterrey y por qué no, el Auditorio Nacional. Hace poco hicimos el Teatro Metropolitan y estuvo bastante bien. Sería interesante agregar otro grupo local en Monterrey para hacer algo especial”, añadió Zamacona.

Para Los Muecas, esta presentación es un momento muy especial en su trayectoria de más de cinco décadas.

Félix Alcalá, baterista de la agrupación, expresó su gratitud y determinación para continuar el legado musical: “Algún día nos vamos a ir, pero el legado de la agrupación continuará. Todo tiene un momento, todo tiene un fin, pero el mío aún no llega. Me siento bendecido por Dios para que me dé la fortaleza y me deje estar al frente de esta agrupación. En diciembre cumplimos 54 años de carrera. Nuestra presentación en el Auditorio Telmex será una noche inolvidable”.

Noche de romance

Los Yonic’s, Los Freddy’s y Los Muecas llegarán al Auditorio Telmex, el próximo 17 de enero, a las 21:00 horas.

