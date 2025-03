Tras ocho años alejados de los escenarios, Los Concorde están de vuelta. La banda, formada por Leonardo de Lozanne (Fobia), Jonás González (Plastilina Mosh), Alfonso “Poncho” Toledo (La Lupita) y Mauricio Clavería (La Ley), ha retomado su proyecto con la energía renovada que sólo el tiempo y la experiencia pueden dar.

El cuarteto de rock alternativo ha decidido no sólo regresar a los escenarios, sino también al estudio de grabación, dando como resultado tres nuevos temas: “Prueba y Error”, “Envenéname” y “Culebras y Bandidos”.

Para celebrar este renacimiento, la banda se presentó en el Vive Latino el pasado 16 de marzo; y ofrecerá conciertos en el C3 Stage de Guadalajara el 20 de marzo y en el Café Iguana de Monterrey el 21 de marzo.

En entrevista con EL INFORMADOR, Jonás González comparte detalles sobre este inesperado pero bienvenido regreso.

Un reencuentro sin planear

Para muchos, la pausa prolongada de Los Concorde había dejado la incógnita de si la banda volvería algún día. Sin embargo, su regreso no fue producto de una estrategia, sino de una conversación casual, casi accidental.

“Tal cual, fue un telefonazo. Alguien me preguntó por qué no tocaban Los Concorde y la neta no sabía. Nos dimos cuenta de que dejamos de tocar porque cada quien tenía sus cosas y estaba ocupado en otras ondas, pero en algún momento, hasta pareciera que se nos hubiera olvidado. Fue bien chistoso. Luego, cuando me volvieron a preguntar decidí llamarles. Nunca hubo incidentes, nunca hubo nada. Simplemente terminamos alguna gira, algún compromiso, y cada quien volvió a sus actividades rutinarias con sus bandas. Se nos fue la onda”, acepta soltando una risa.

A pesar del tiempo sin tocar juntos, la conexión entre los integrantes sigue intacta, lo que ha hecho que la dinámica creativa y la química musical se sienta más fluidas que nunca.

Cuando empezamos hace 15 años, éramos como una banda de amigos haciendo música en un garage. Ahora, la experiencia hace que las ideas se generen, se entiendan y se desarrollen más rápido, entonces los resultados son más satisfactorios. Siempre me ha gustado un montón Los Concorde, pero creo que ahora lo estoy disfrutando más, creo”.

Un sonido en evolución

Desde su formación en 2006, la agrupación ha destacado por un sonido fresco y sin pretensiones. El proyecto surgió cuando Mauricio Clavería contactó a Leonardo de Lozanne para crear algo nuevo. Luego, sumaron a Poncho Toledo tras un encuentro en un concierto de Lucybell, y finalmente, Jonás se unió al ensamble.

Con dos discos en su historial —“Región 4” (2008) y “Es lo que hay” (2010)—, la banda ha sabido mantener su esencia sin encasillarse en un sólo estilo. Ahora, con sus nuevas composiciones, exploran sonidos más amplios, incorporando elementos electrónicos sin perder su esencia de rock orgánico.

“Siento que las ideas más de guitarra, bajo y batería son más adecuadas para Los Concorde, pero si escuchan lo último que hemos sacado, hay canciones con mucha programación. Mauricio programa mucho, hay cosas sintéticas que están muy padres. Ahora Los Concorde tiene un sonido más amplio. A veces, me imagino mucho a Leo cantando, a Mauricio y a Poncho haciendo la base y programando baterías. Ya no está la línea tan clara como antes, pero me gusta mucho”, comparte.

El regreso a los escenarios

El regreso de Los Concorde no podía darse sin una gran presentación, y qué mejor escenario que el Vive Latino para marcar su retorno oficial. Aunque la banda realizó un pequeño show de prueba en San Luis Río Colorado hace unos meses, su participación en el festival fue su primer concierto masivo en casi una década.

“No hemos tocado oficialmente desde hace muchos años. Hicimos un show para calarnos, para ver cómo sonábamos, y salió muy bien”.

Pero la emoción no se detuvo ahí. Jonás expresó su entusiasmo por tocar en Guadalajara, una ciudad que disfruta tanto a nivel profesional como personal.

“Tengo muchos amigos en Guadalajara que quiero mucho. Me gusta salir a restaurantear, ir a los bares, es uno de mis lugares consentidos. Ahora vamos con Los Concorde a presentar estas nuevas canciones y a tocar en muchos lados, indefinidamente. Ya me estoy alistando para saber cuál será el plan para disfrutar Guadalajara”.

Sin prisa, sin presión

Si bien la banda ha lanzado tres nuevas canciones, la posibilidad de un álbum completo sigue abierta, aunque sin la estructura tradicional de la industria musical de hace unos años.

“Estamos haciendo rolas y, conforme las vamos terminando, las vamos sacando. No tenemos afán de hacer un pool de canciones enteras, escoger un sencillo, hacerle video y todo ese protocolo. Ahorita lo que vamos terminando lo vamos compartiendo. Algunas canciones tienen más corte de sencillo, otras son más experimentales o más artísticas, pero la idea es soltar la música sin importar para qué lado vamos. Si algo se tenía que demostrar con Los Concorde, se demostró hace más de 15 años. Ahora se trata simplemente de hacer música y compartirla”, concluye.

Un esperado reencuentro

Artista: Los Concorde.

Los Concorde. Sede: C3 Stage, en Avenida Ignacio L Vallarta 1488, Col Americana, Lafayette, Guadalajara.

C3 Stage, en Avenida Ignacio L Vallarta 1488, Col Americana, Lafayette, Guadalajara. Horario: 22:30 horas.

CT